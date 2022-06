AutoMapa zmienia się dla Was. Niższa cena za abonament roczny i unifikacja map

Jeżeli pomimo wzrostu cen paliw planowaliście zagraniczny wypad samochodem na wakacje, to możliwe, że korzystacie w trakcie jazdy z nawigacji innych niż Mapy Google. Niewykluczone, że zmiany AutoMapy są skierowane właśnie do Was.

Europa taniej z AutoMapą

Sezon wakacyjny tuż za pasem. Niektórzy mają już spakowane walizki, inni powoli szykują się do podróży. Jak podaje Accor Nortern Europe, 53 procent Polaków chce podróżować więcej, prawie 60 gotowych jest wydać w tym czasie większe kwoty. Dane European Travel Commision wspominają o 2,3 milionie osób, które wybiorą samochód jako środek transportu w trakcie urlopu. Biorąc pod uwagę obecne ceny paliw nie tylko w Polsce, ale i za granicą, ciężko byłoby uniknąć większego rachunku za kilkunastodniowy wypoczynek. AutoMapa wychodzi naprzeciw obecnym problemom podróżujących samochodem.

Od 24 czerwca, koszt rocznego abonamentu nawigacji z AutoMapą po Europie wyniesie jedynie 99 złotych. Obecnie 12-miesięczny okres korzystania z aplikacji kosztuje 119 złotych czyli w skali roku oszczędność wyniesie 20 złotych na korzyść nowej opcji. Dodatkowo, jeżeli kupowaliśmy subskrypcję, do wyboru były dwa plany – z mapą Polski i Europy. Jutro mapa Europy stanie się częścią podstawowej subskrypcji.

Sama subskrypcja na okres 366 dni to wg. AutoMapy najczęściej wybierana przez kierowców opcja. Jeżeli jednak nie jesteście przekonani do oferty, a z nawigacji korzystacie raczej sezonowo, AutoMapa wciąż pozostaje przy subskrypcji miesięcznej która od teraz kosztować będzie 29 złotych za miesiąc, z pełnymi mapami Europy.

A co to w ogóle ta AutoMapa?

Dla osób, które wcześniej nie zetknęły się z tą marką – AutoMapa to Polska firma zajmująca się nawigacją dedykowaną urządzeniom przenośnym oraz operator polskiego serwisu mapowego Targeo. Sama aplikacja łączy w sobie rozwiązania online i offline, a twarzą (a raczej głosem) programu od wielu lat jest Rajdowy Mistrz Europy z 1997 roku, Krzysztof Hołowczyc. Jeżeli posiadacie samochód wyposażony w Android Auto lub Car Play, funkcje AutoMapy mogą być używane na zintegrowanym wyświetlaczu pojazdu. Aplikacja poinformuje o dozwolonej prędkości na danej trasie oraz przekaże dane o przejezdności dróg, rozmieszczeniu radarów, kontrolach drogowych oraz zatorach drogowych.

Jeżeli na wakacje poza Polską zdarza Wam się podróżować częściej niż w okresie lipiec – sierpień, zmiany jakie oferuje AutoMapa wydają się być całkiem korzystne. Nowy, roczny abonament na mapy Europy kosztuje w rozliczeniu miesięcznym mniej więcej tyle, co litr paliwa.