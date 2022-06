Składany Huawei za 8000 złotych i nowe MateBooki od dziś do kupienia w Polsce

Huawei zapowiedział wprowadzenie swojego nowego składanego smartfona oraz najnowszych modeli laptopów do sprzedaży na całym świecie. Podczas prezentacji pojawiły się również ulepszone słuchawki TWS chińskiego producenta i dwa nowe modele z serii Nova Y. Ile przyjdzie klientom w Polsce zapłacić za nowe urządzenia marki? Część z nich jest dostępna już od dzisiaj.

Huawei Mate Xs 2 składa się inaczej niż większość składanych smartfonów

Mówiąc o składanych smartfonach, wiele osób ma na myśli urządzenia z serii Samsung Galaxy Z Fold, oferujące dwa wyświetlacze. Jeden z nich jest elastyczny, a po złożeniu chowa się wewnątrz obudowy. W przypadku najnowszego składaka chińskiego producenta sprawa ma się jednak zgoła inaczej – to urządzenie rozkłada się nieco inaczej niż konkurencja, co nadaje mu niesamowitego uroku.

Huawei Mate Xs 2 został bowiem wyposażony w jeden, 7,8-calowy ekran OLED, który zawsze jest na zewnątrz. Oferuje on rozdzielczość 2480×2200 pikseli i odświeżanie obrazu z częstotliwością 120 Hz. Po złożeniu urządzenia do dyspozycji użytkownika zostaje oddana powierzchnia o przekątnej 6,5 cala i rozdzielczości 2480×1176 pikseli.

Smartfon napędza procesor Qualcomm Snapdragon 888 4G (niestety, modem sieci 5G musiał zostać zdezaktywowany) z GPU Adreno 660, wpierany przez 8 GB RAM i 512 GB pamięci na dane. Huawei Mate Xs 2 oferuje trzy tylne aparaty – główny 50 Mpix, ultraszerokokątny 13 Mpix oraz teleobiektyw 8 Mpix, a także jeden na przodzie (w otworze w ekranie) o rozdzielczości 10,7 Mpix. Zastosowana bateria o pojemności 4600 mAh wspiera szybkie ładowanie Huawei SuperCharge o mocy 66 W.

Chińska wersja smartfona działa pod kontrolą HarmonyOS, lecz producent nie precyzuje, jaki system znajduje się na pokładzie globalnej edycji Mate Xs 2. Na ten moment wiemy jedynie, że zastosowano tutaj nakładkę EMUI 12.

Nova Y90 oraz Nova Y70 – atrakcyjne średniaki

Podczas dzisiejszej prezentacji na scenie pojawiły się także dwa nowe średniaki chińskiego producenta. Nova Y90 to smartfon z 6,7-calowym wyświetlaczem LCD o rozdzielczości 1080×2388. Jest on napędzany przez układ Qualcomm Snapdragon 680 z Adreno 610 oraz 8 GB RAM. Smartfon oferuje 128 GB pamięci na dane.

Nova Y90 ma trzy aparaty na tyle – główny o rozdzielczości 50 Mpix, obiektyw makro 2 Mpix oraz czujnik głębi 2 Mpix, a także 8 Mpix do selfie na przodzie. Smartfon ma również baterię o pojemności 5000 mAh i wspiera ładowanie Huawei SuperCharge 40 W.

Drugie urządzenie ze średniej półki, zaprezentowane przez Huawei, to model Nova Y70. Zastosowany w nim wyświetlacz to matryca TFT LCD o przekątnej 6,75 cala i rozdzielczości 1600×720 pikseli. Procesor MediaTek Helio G35 wspierają 4 GB RAM i 128 GB wbudowanej pamięci wewnętrznej.

Huawei Nova Y70 ma większą baterię – o pojemności 6000 mAh, lecz wspiera wolniejsze ładowanie – maksymalna moc wykorzystywana przez urządzenie to 22,5 W. Ponadto z tyłu znalazły się trzy aparaty (główny 48 Mpix, ultraszerokokątny 5 Mpix i czujnik głębi 2 Mpix), a z przodu jeden o rozdzielczości 8 Mpix.

Zarówno Nova Y90, jak i Nova Y70 działają pod kontrolą systemu EMUI 12. Rzecz jasna, nie oferują one dostępu do usług Google oraz nie obsługują łączności 5G.

Huawei Nova Y90 w wersji 6 GB/128 GB kosztuje 269 euro, a Huawei Nova Y70 w wersji 4 GB/128 GB wyceniona została na 199 euro.

MateBook 16s i MateBook D 16 – ciekawa ewolucja

Równie interesująco, co najnowszy składany smartfon, prezentują się nowe laptopy Huawei – MateBook 16s oraz odświeżony MateBook D 16. Jak wskazuje na to ich nazwa, obydwa sprzęty zostały wyposażone w 16-calowy ekran, lecz wiele szczegółów różni te dwa modele.

MateBook 16s oferuje nieco lepszą specyfikację niż druga z nowości. Wyświetlacz IPS o rozdzielczości 2520×1680 (proporcje 3:2, 189 ppi) wspiera obsługę dotykiem, zaś za wydajność urządzenia odpowiada procesor Intel Core i7-12700H, czyli układ najnowszej, 12. generacji.

Notebook oferuje zintegrowane GPU Intel Iris Xe, 16 GB RAM LPDDR5 oraz dysk SSD o pojemności 1 TB. Laptop ma akumulator o pojemności 84 Wh i wspiera szybkie ładowanie przez USB-C z wykorzystaniem nawet 135 W mocy.

Nowy MateBook D 16 również ma wyświetlacz IPS, lecz jego rozdzielczość to 1920×1200 (stosunek proporcji 16:10, 142 ppi). Model ten także jest napędzany przez procesory Intel Core 12. generacji, ale klienci mogą wybierać pomiędzy i7-12700H, i5-12500H oraz i5-12450H. Ponadto tutaj także wykorzystano zintegrowany układ graficzny Intel Iris Xe.

Za wielozadaniowość urządzenia odpowiadać będzie 8 GB lub 16 GB RAM LPDDR4x, natomiast dane użytkowników będą przechowywane na dysku SSD o pojemności 512 GB. Bateria w tym laptopie jest zauważalnie mniejsza i ma pojemność 60 Wh, zaś obecność ładowarki USB-C o mocy 65 W sugeruje jej wolniejsze ładowanie.

Producent zrezygnował tym razem z charakterystycznej dla swoich laptopów kamerki ukrytej w klawiaturze. Zamiast tego postawił na klasyczne kamery internetowe o rozdzielczości 1080p, umiejscowione tuż nad wyświetlaczami. Ponadto obydwa modele mają czytnik linii papilarnych zintegrowany z przyciskiem zasilania oraz podświetlaną klawiaturę i pracują pod kontrolą systemu Windows 11 Home.

Słuchawki FreeBuds Pro 2 powalczą z AirPodsami Pro

Mimo licznych starań, większości producentów ciężko jest dogonić Apple i jego AirPods Pro. Huawei nie zamierza się poddawać i zaprezentował właśnie następcę swoich znakomitych słuchawek. FreeBuds Pro 2, bo tak nazywa się nowy sprzęt audio, zostały wyposażone w system ANC, wyciszający dźwięki z otoczenia o głośności nawet 47 dB. Jest to o 15% bardziej skuteczne wytłumianie, które ma zapewnić użytkownikom niezakłócone wrażenia z ich użytkowania.

Nowe pchełki zaoferują znakomitą jakość audio dzięki dostrojeniu ich przez francuską firmę Devialet, a także zastosowaniu aż dwóch przetworników cyfrowo-analogowych w każdej słuchawce. Producent zapewnia, że Huawei FreeBuds Pro 2 pozwolą słuchać muzyki nawet przez 4 godziny z włączonym ANC i do 6,5 godziny po wyłączeniu tej funkcji. Rzecz jasna mówimy tutaj o słuchaniu non stop, bez odkładania słuchawek do etui. Akcesorium ładujące pozwoli wydłużyć czas użytkowania do nawet 30 godzin.

Huawei FreeBuds Pro 2 mają certyfikat IP54, czyli są odporne na delikatne zachlapanie lub pot. To zdecydowania bardzo dobra wiadomość dla biegaczy. Nowe słuchawki nieco przypominają poprzedni model, lecz oferują delikatniejszy, bardziej zaoblony design. Są dostępne w trzech wersjach kolorystycznych – czarnej, białej i niebieskiej.

Ceny, dostępność

Poznaliśmy już ceny oraz szczegóły dostępności nowych sprzętów Huawei w Polsce.

Składany smartfon Huawei Mate Xs 2 można nabyć w ofercie przedsprzedażowej, która trwa do 10 lipca 2022 roku. Korzystając z niej, otrzymacie zegarek Huawei Watch GT 3 Pro w wersji Sport 46 mm za złotówkę. Sprzedaż regularna rusza 11 lipca. Cena detaliczna smartfona to 7999 złotych.

Huawei MateBook 16s będzie dostępny w przedsprzedaży od 23 czerwca do 24 lipca 2022 roku, a klienci, którzy zdecydują się nabyć urządzenie w tym czasie, będą mogli odebrać monitor Huawei MateView GT 34″ za złotówkę. Promocja będzie obowiązywać na stronie producenta oraz w wybranych sieciach handlowych partnerów. Sprzedaż regularna MateBook 16s ruszy 25 lipca, a jego sugerowana cena wyniesie 7499 złotych.

Przedsprzedaż Huawei MateBook D 16 również potrwa od 23 czerwca do 24 lipca 2022 roku. Laptop będzie dostępny z kodem rabatowym o wartości 700 złotych. Promocja obowiązuje w wybranych sieciach partnerskich i na stronie producenta. Po zakończeniu promocji model ten trafi do sklepów operatorów sieci Orange oraz Plus.

Ceny regularne Huawei MateBook D 16 przedstawiają się następująco:

i5-12450H, 8 GB RAM: 3999 złotych,

i5-12500H, 16 GB RAM: 4399 złotych,

i7-12700H, 16 GB RAM: 5699 złotych.

Producent podkreśla, że przy zakupie w oficjalnej Strefie Marki na Allegro lub na stronie huawei.pl klienci będą mogli liczyć na dodatkowe zniżki za zapisanie się do newslettera, promocje na akcesoria i możliwość przedłużenia gwarancji za jedyne 9,90 złotych.

Słuchawki Huawei FreeBuds Pro 2 można nabyć w przedsprzedaży od 23 czerwca do 17 lipca 2022 roku. W ramach oferty na start klienci otrzymają zniżkę o wartości 100 złotych oraz opaskę Huawei Band 7 gratis. Od 18 lipca słuchawki będzie można kupić w cenie 899 złotych.

Podczas prezentacji pojawił się także najnowszy tablet Huawei MatePad Paper wyposażony w ekran e-ink. Przypominamy, że do 3 lipca trwa jego przedsprzedaż w zestawie ze słuchawkami FreeBuds 4 za złotówkę oraz darmowym, 4-miesięcznym abonamentem do serwisu Legimi. Cena urządzenia wynosi 2299 złotych.

Ceny oraz szczegóły dostępności smartfonów Nova Y90 oraz Nova Y70 nie są jeszcze znane.