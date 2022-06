Telegram Premium stał się faktem. Zapłacimy za specjalne funkcje

Telegram świętuje ostatnimi czasy niemałe sukcesy. Komunikator przebił barierę 700 milionów aktywnych użytkowników miesięcznie, jest jedną z pięciu najpopularniejszych aplikacji mobilnych na świecie, a teraz wprowadza płatną usługę Premium. Co nowego czeka korzystających z aplikacji? Przyjrzeliśmy się wprowadzanym nowościom – jest ich naprawdę sporo!

Telegram popularny jak nigdy dotąd

Jak czytamy na oficjalnej stronie komunikatora, ten osiągnął poziom 700 milionów aktywnych użytkowników w skali miesiąca. Jednocześnie Telegram stał się jedną z 5 najchętniej pobieranych aplikacji mobilnych na całym świecie. Co ważne, twórcy podkreślają, iż sukces ten był możliwy do osiągnięcia dzięki osobistym rekomendacjom użytkowników, a nie płatnym reklamom czy kampaniom.

Chwalenie się to jednak tylko część ogłoszenia – twórcy zakasali bowiem rękawy i przygotowali całą masę nowości. Główną z nich jest Telegram Premium. Płatna usługa pozwoli na „odblokowanie” kilku naprawdę ciekawych funkcji czy usprawnień tych już istniejących. Jest ona również sposobem twórców na monetyzację komunikatora – ten w dalszym ciągu pozbawiony jest reklam i obligatoryjnych opłat.

Telegram Premium i masa nowości

W kontekście samej opcji Premium należy wspomnieć o chyba najbardziej istotnej informacji – żadna z kluczowych funkcji aplikacji nie zostanie „przeniesiona” do płatnej odmiany. W związku z tym wszystko to, za co użytkownicy pokochali bezpłatną aplikację nadal pozostanie darmowe. Ci którzy zdecydują się na płatną wersję otrzymają z kolei kilka naprawdę ciekawych nowości. Pierwszą z nich jest przesyłanie plików o wielkości 4 GB. Każdy użytkownik może bezpłatnie dzielić się multimediami i innymi plikami ważącymi maksymalnie 2 GB, jednak dla użytkowników Telegram Premium limit ten został zwiększony aż dwukrotnie. Co istotne, pobieranie takich elementów dostępne jest dla wszystkich użytkowników za darmo. To jednak nie koniec ambitnych propozycji od twórców.

Skoro była mowa o pobieraniu i wysyłaniu, to użytkownicy Premium będą mogli skorzystać z maksymalnej dostępnej prędkości pobierania swoich plików znajdujących się w chmurze. Aplikacja nie ograniczy ich prędkości – ta zależna będzie wyłącznie od operatora sieci i aktualnego pakietu internetowego. Posiadacze płatnej usługi będą mogli również skorzystać z podwojonych limitów… w zasadzie wszystkiego.

Telegram podwaja limity w usłudze Premium (Źródło: Telegram.org)

Oznacza to śledzenie nawet 1000 kanałów, stworzenie do 20 folderów czatu z maksymalnie 200 czatami, dodanie czwartego konta do dowolnej aplikacji Telegram, przypięcie do 10 czatów na głównej liście i zapisanie do 10 ulubionych naklejek. Posiadając Premium będziemy mogli napisać dłuższą biografię i zamieścić w niej link, skorzystać ze zwiększonej liczby znaków w opisach multimediów, czy wykorzystać aż 400 różnych gifów. Pojawi się również możliwość rezerwacji do 20 linków t.me dla swoich grup.

To jednak nadal nie koniec. Użytkownicy płatnej wersji otrzymają też możliwość konwersji głosu na tekst, szeroką gamę unikalnych i animowanych naklejek oraz reakcji czy animowane zdjęcia profilowe i odznaki oraz ikony aplikacji. Pojawi się też opcja ulepszonego zarządzania czatami (np. poprzez zmiany domyślnych folderów czy ich sortowanie). A to wszystko bez reklam!

Na koniec zostały jeszcze ulepszenia, które obejmą wszystkich użytkowników, czyli również tych nie posiadających płatnej subskrypcji. Wśród nowych usprawnień należy wymienić m.in. prośby o dołączenie do grup publicznych (zarządzane przez administratorów) czy plakietki weryfikacyjne dla czatów. Pomniejsze poprawki to automatyczne zapisywanie galerii w systemie Android i ogólna optymalizacja działania.