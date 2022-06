Nowy Android wprowadzi piękny interfejs Material You na większej liczbie smartfonów

Material You, nowy język wzornictwa Google, wciąż nie jest zbyt popularny, a szkoda bowiem jest naprawdę atrakcyjny wizualnie. Ma to jednak zmienić Android 13 i mniej rygorystyczne wytyczne, stawiane przez firmę z Mountain View.

Wygląda efektownie, ale…

Jedną z największych nowości w Androidzie 12 był język wzornictwa Material You oraz dynamiczne motywy, które pozwalają dostosować główną kolorystykę systemu i elementów w poszczególnych aplikacjach. Dzięki temu całość prezentuje się spójnie i po prostu lepiej.

Początkowo funkcja zadebiutowała w smartfonach z linii Google Pixel, ale stała się dostępna w kodzie źródłowym Androida dla zainteresowanych producentów smartfonów wraz z wydaniem Androida 12.1/12L. Mimo to rozwiązanie wciąż nie jest naprawdę powszechne, co wynika z polityki Google.

Firma narzuca bowiem listę dozwolonych bibliotek, które muszą być wdrożone przez programistów. Wymagane są one do poprawnej implementacji Material You. Serwis Android Police zwraca uwagę, że właśnie tutaj pojawia się problem. Programiści, korzystający ze wspomnianych bibliotek, będą wiedzieli, że ich aplikacje działają poprawnie tylko na smartfonach, w których Google wyraźnie zatwierdziło Material You.

Android 12 (źródło: Google)

Jak wynika z dokumentacji, którą Android Police otrzymał od zaufanego źródła w lutym tego roku, Google miało także wymagać od producentów smartfonów implementacji Material You, jeśli chcą oni korzystać z licencji GMS (Google Mobile Services). Czyli gdzie jest faktycznie problem, skoro całość przedstawia się dość spójnie? Cóż, mimo iż Material You miał być wymagany, to tak naprawdę tylko niektóre firmy mogły z niego korzystać. (Nie bez powodu użyłem tutaj czasu przeszłego, co wyjaśnię w dalszej części tekstu.)

Nic więc dziwnego, że twórcy aplikacji niezbyt spieszą się z implementacją dynamicznych motywów i innych nowości Material You. Wszystko sprawia wrażenie zbyt restrykcyjnego i mocno skomplikowanego.

Android 13 przyniesie pozytywne zmiany

Google zdecydowało się jednak naprawić obecny bałagan, co może przełożyć się na większe zainteresowanie Material You i jego popularyzację. Pierwszym krokiem, który miał zostać już wdrożony, jest rezygnacja z wymogu implementacji Material You, aby otrzymać licencję GMS. Zamiast tego wymagany jest określony zestaw standardów, który musi zostać zaakceptowany przez producentów, którzy faktycznie chcą oferować Material You.

Ważniejszą zmianą będzie jednak rezygnacja z dozwolonych bibliotek w systemie Android 13. Ponadto mają zostać udostępnione automatyczne testy, które będą weryfikować, czy język wzornictwa i jego poszczególne funkcje zostały zaimplementowane poprawnie. Sprawi to, że producenci nie będą musieli już blisko współpracować z Google, aby potwierdzić, że ich implementacja Material You jest poprawna – np. nie wprowadzili koloru, który jest niezgodny z wytycznymi. Tak, kolory muszą być zgodne z wymaganiami, bowiem niektóre mogą mieć negatywny wpływ na chociażby czytelność elementów interfejsu.

Co więcej, zanim pojawi się Android 13 i automatyczne testy, Google zdecydowało się ułatwić proces dostania się na listę zatwierdzonych urządzeń. W założeniach ma to pozwolić mniejszym producentom otrzymać swego rodzaju „certyfikat” zgodności.

Android 13 (źródło: Google)

Nierozwiązanym problem wciąż pozostają nieoficjalne ROM-y. Ich twórcy nie mogą bowiem stosować Material You w systemie Android 12, jeśli producent urządzenia nie znalazł się na liście zatwierdzonych. Mimo iż nie wydaje się to być dużym problemem, to należy mieć na uwadze, że wielu twórców ROM-ów to także deweloperzy, wydający własne aplikacje.

Taka polityka sprawia, że nie są oni zainteresowani wprowadzaniem zmian do swoich aplikacji, gdyż Google blokuje im dostęp do Material You w przypadku ROM-ów. Z najnowszych informacji wynika, że Android 13 postara się rozwiązać również ten problem, ale nie znamy żadnych szczegółów.

Pozostaje mieć nadzieje, że Android 13, jak i inne zmiany wprowadzone przez Google, faktycznie przełożą się na popularyzację Material You w aplikacjach.