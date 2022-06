Android 13 jest już prawie gotowy. Wiemy, kiedy Google go udostępni

Google finiszuje prace nad najnowszym wydaniem swojego flagowego systemu operacyjnego. Dziś gigant z Mountain View ogłosił kolejny krok milowy – Android 13 jest już niemal gotowy. Wiemy, kiedy zostanie udostępniony.

Android 13 już na ostatniej prostej

Pierwsza wersja dla deweloperów została wydana 10 lutego 2022 roku. Kolejną i ostatnią Google udostępniło w marcu, a już w kwietniu pojawiła się pierwsza publiczna beta. Podczas Google I/O 2022 ogłoszono dostępność Android 13 Beta 2 i ujawniono, jakie funkcje zaoferuje najnowsza odsłona tego systemu.

Dziś Google poinformowało o wydaniu trzeciej bety nowego Androida oraz osiągnięciu przez niego statusu Platform Stability. To krok milowy w jego rozwoju i ostatnia prosta do udostępnienia finalnej wersji Android 13. Zanim to jednak nastąpi, w lipcu pojawi się jeszcze jedna, czwarta i ostatnia beta.

źródło: Google

Według harmonogramu, przedstawionego przez Google, Android 13 w wersji stabilnej zostanie udostępniony najwcześniej w sierpniu 2022 roku. Nie podano jednak konkretnej daty i prawdopodobnie jej nie poznamy, ponieważ w przeszłości poprzednie wydania również były udostępniane bez zapowiedzi.

We wpisie na blogu dla deweloperów Google pisze, że Android 13 Beta 3 wprowadza giganta w ostatnią fazę cyklu, w której zamierza skupić się na ostatnich poprawkach i wydajności. Oznacza to, że interfejsy API (w tym oficjalne interfejsy API 33 i NDK API) oraz wszystkie zachowania aplikacji są już ostateczne. Deweloperzy powinni teraz skupić się na testowaniu zgodności swoich programów i ich jakości, aby przygotować je na wydanie systemu Android 13 jeszcze w tym roku.

Android 13 – co nowego?

W najnowszym wydaniu systemu Google skupiło się przede wszystkim na ochronie prywatności i bezpieczeństwa użytkowników. Najnowsza wersja pozwoli aplikacjom dawać dostęp wyłącznie do określonych zdjęć i filmów (zamiast do całej biblioteki) lub typów plików (na przykład fotografii i wideo albo samej muzyki). Ponadto programy będą musiały przy pierwszym uruchomieniu uzyskać zgodę na wysyłanie powiadomień.

Oprócz tego system co jakiś czas ma wyświetlać sugestie i wskazówki, w jaki sposób posiadacz urządzenia może zwiększyć poziom swojej prywatności. Pomoże w tym również automatyczne usuwanie zawartości schowka. Ponadto jeszcze w tym roku w Ustawieniach pojawi się strona ze wszystkimi ustawieniami bezpieczeństwa i prywatności, aby jeszcze łatwiej było zadbać o te aspekty.

Android 13 zapewni też jeszcze większe możliwości personalizacji, na przykład rozszerzenie motywu poza aplikacje Google i ustawienie języka osobno w każdym programie. Do tego Google zapowiedziało kilka ulepszeń dla urządzeń z większym ekranem, m.in. zaktualizowany pasek zadań, ułatwiający wielozadaniowość i ignorowanie dotyku dłoni podczas korzystania z rysika. Ponadto do większych wyświetlaczy zostanie dostosowanych ponad 20 aplikacji Google oraz programy firm trzecich, m.in. TikTok, Facebook i Zoom.