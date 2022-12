Chcesz kupić smartfon pod choinkę? Sprawdź świąteczne promocje na smartfony (i nie tylko)

Święta już naprawdę tuż, tuż. Jeśli planowaliście kupić na Boże Narodzenie 2022 nowy smartfon, czy to dla siebie, czy kogoś Wam bliskiego, możecie skorzystać z promocji, przygotowanych przez jednego z operatorów komórkowych i dwóch producentów. Sprawdźcie, jakie modele kupicie w obniżonych cenach i w jakich terminach.

Promocja Plusa na smartfon Samsung Galaxy S21 FE i smartwatch Samsung Galaxy Watch 5 Pro

To ostatnia weekendowa promocja Plusa – tym razem jej bohaterami są Samsung Galaxy S21 FE i Samsung Galaxy Watch 5 Pro, czyli dwa bardzo ciekawe urządzenia, które będą świetnym prezentem, zarówno dla Was samych, jak i kogoś Wam bliskiego.

Co najważniejsze – jest to promocja na sprzęt bez umowy, tylko na raty, a dokładniej 36 rat, i to 0%, czyli spłacacie sam smartfon lub/i smartwatch, bez prowizji. Za Samsunga Galaxy S21 FE zapłacicie od 249 złotych na start, zaś za smartwatch Samsung Galaxy Watch 5 Pro 1 złoty na start. Spłatę możecie rozłożyć na 12, 24 lub nawet 36 rat, aczkolwiek im ich będzie miej, tym mniej sumarycznie zapłacicie.

Za Samsunga Galaxy S21 FE zapłacicie już od 2559 złotych, zaś za Galaxy Watch 5 Pro – od 1069 złotych. Aktualnie, według Ceneo, smartfon w oficjalnej polskiej dystrybucji kosztuje od 2889 złotych, zaś smartwatch od 1699 złotych. Jak widać, szczególnie opłaca się kupić w promocji ten ostatni. Pamiętajcie jednak, że promocja obowiązuje wyłącznie w sklepie internetowym pod adresem plus.pl do 18 grudnia 2022 roku.

źródło: Polkomtel

Polecamy:

Świąteczne promocje na smartfony Motorola

Motorola również czuje magię zbliżających się świąt i przygotowała promocję na kilkanaście swoich modeli – producent obniżył ceny zarówno flagowców i urządzeń z najwyższej możliwej półki, ale też tańszych propozycji. Co więcej, obniżone ceny mają obowiązywać aż do końca grudnia 2022 roku, a nie tylko przed świętami (z jednym wyjątkiem).

Do 31 grudnia kupicie następujące modele w obniżonych cenach:

Świąteczna promocja na smartfony Xiaomi, Redmi i POCO

Do 22 grudnia w obniżonych cenach kupicie również wybrane smartfony marek Xiaomi, Redmi i POCO – w cenach od najwyższych do najniższych:

Ponadto świąteczna promocja Xiaomi objęła również trzy roboty sprzątające:

Mi Robot Vaccum-Mop 2 Pro za 1199 złotych,

Mi Robot Vacuum-Mop 2 za 1049 złotych,

Mi Robot Vaccum-Mop 2 Lite za 849 złotych.

Pamiętajcie też o naszym prezentowniku świątecznym, w którym podpowiadamy, co warto kupić! :)