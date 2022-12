Plus zmienia cenniki usług. Zgadliście – będzie drożej

Plus ogłosił ważną zmianę w cennikach usług telekomunikacyjnych w ofertach na kartę. Należy spodziewać się podwyżek za podstawowe rzeczy, pokroju opłaty za minutę połączenia czy wysłania wiadomości SMS. Są też opłaty za utrzymanie numeru w sieci.

Plus zmienia ceny usług na kartę

Podczas gdy Orange nieśmiało przebąkuje, że ceny usług telekomunikacyjnych w Polsce są naprawdę niskie, co może sugerować jakieś podwyżki w przyszłości, Plus po prostu bierze się do roboty. Na stronie operatora opublikowano rozbudowaną aktualizację cenników usług na kartę. Zmiany będą obowiązywać od 7 lutego 2023 roku.

Kogo dotyczą podwyżki? Cóż, wielu klientów. W gruncie rzeczy cennik każdej usługi na kartę będzie modyfikowany. Aktualizacja cenników krajowych dotyczy taryf:

Plus Elastyczna na Kartę,

JA + Na Kartę I, JA + Na Kartę,

Plus na Kartę bez limitu,

Plus na Kartę Więcej Do Wszystkich,

Plus na Kartę Więcej Internetu i SMSów,

Plus na Kartę Więcej w Plusie,

Plus na Kartę Więcej przez Rok,

Plus na Kartę,

Nowy Simplus,

Simplus,

Twój Profil,

Team 7,

Easy,

36.6,

PiszMów Dobowy,

Sami Swoi,

iPlus na kartę,

Nowy Plus Internet Na Kartę,

Plus Internet Na Kartę,

JA + Internet Na Kartę.

Skoro już określiliśmy, że zmiany dotyczą właściwie wszystkich klientów usług na kartę, przejdźmy do konkretów. Co podrożeje?

W taryfach, w których cena za minutę połączenia kosztuje 39 groszy, wzrośnie ona do 49 groszy. W taryfach Plusha, gdzie podstawowa stawka wynosi 35 gr/min., nowa cena będzie wynosić 39 gr/min.

Droższe będą też SMS-y. W większości taryf za jedną wiadomość zapłacimy 29 groszy, zamiast dotychczasowych 25 groszy. Tu znów bardziej opłacalny jest Plush, gdzie zamiast 20 groszy za SMS-a, opłata wyniesie 25 groszy.

Ponadto w większości przypadków podniesiona zostanie także opłata za MMS. Teraz będzie ona wynosić 49 groszy za jedną wiadomość.

Fajnie, że gigabajtów w opór, ale minuty i SMS-y drożeją (fot. Plus)

Opłata za utrzymanie numeru

Plus zmienia brzmienie zasad dotyczących opłaty za brak aktywności na koncie. Zamiast niej, wprowadza się opłatę za utrzymanie numeru. Jeśli w ciągu 30 dni klient nie przekroczy wydatków w sumie 5 złotych, to ten „piątak” zostanie mu odebrany.

Ewentualnie, jeśli korzystał z numeru tylko trochę (np. jeśli wydano łącznie 4 złote), to opłata za utrzymanie numeru zostanie pomniejszona o sumę tych wydatków (w przykładzie – będzie to 1 złoty). Identyczna sytuacja powstaje w przypadku korzystania z Plusha.

Dodatkowo, w sekcji Usługi dodatkowe pojawił się zapis o opłacie w wysokości 1,97 zł za połączenie z numerem Działu Obsługi Klienta (2601). Ciekawe, czy Plus nie będzie wycofywał się rakiem z tego elementu cennika, biorąc pod uwagę, że takie z góry narzucone opłaty za połączenia z konsultantami nie są mile widziane. Zresztą, zrobiła to już sieć Play, po problemach, jakie z tego tytułu pojawiły się w Orange.

Co, jeśli podwyżki nam nie odpowiadają?

Plus przypomina, że jeśli nie akceptujemy opisanych w komunikacie zmian, to mamy mamy prawo wypowiedzenia umowy. Operatorowi nie przysługuje wtedy prawo do naliczania opłat z tytułu kar umownych lub z przyznanych ulg. W takim wypadku oświadczenie o wypowiedzeniu umowy powinno zostać złożone do dnia 7 lutego 2023 r.

Warto przypomnieć, że to kolejna zmiana cenników Plusa w kierunku podwyżek. Ostatnią mieliśmy w marcu bieżącego roku.