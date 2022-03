Niedroga, a z wszystkim, czego trzeba. Znamy cenę Motoroli moto g22 w Polsce

Motorola ma dla nas nowy model urządzenia w przedziale cenowym do 800 złotych. To żadna fortuna, a wystarczy, by nabyć moto g22 z podstawową specyfikacją.

Reklama

moto g22 – legendarna płynność działania

Już od samego początku istnienia serii moto g od Motoroli kojarzyła się ona z dobrze działającymi, niedrogimi smartfonami na Androidzie. Nie miały nakładek obciążających system, więc płynność interfejsu była znakomita. Coś takiego mogliśmy poczuć później tylko biorąc do ręki jednego z przedstawicieli rodziny Google Pixel.

Motorola dołącza kolejny model do tej kolekcji – moto g22. Napędza go procesor MediaTek Helio G37 – identyczny jak w modelu Motorola moto g power 2022. Do tego mamy 4 GB RAM oraz 64 GB pamięci wewnętrznej – absolutne minimum, jeśli chcemy pracować na Androidzie 12.

Reklama

Ekran IPS LCD ma 6,5 cala, a częstotliwość odświeżania obrazu sięga 90 Hz. Jego rozdzielczość mogłaby być większa – tutaj to HD+ (czyli 1600 x 720 pikseli). O jego zasilanie nie trzeba się martwić – smartfon wyposażono w baterię o pojemności 5000 mAh.

Główny aparat dysponuje matrycą 50 Mpix (f/1.8) z technologią Quad Pixel, łączącą dane z czterech sąsiadujących ze sobą pikseli w jeden. Dzięki temu, zdjęcia wykonane w gorszych warunkach oświetleniowych nie będą tak mocno traciły na jakości. Oprócz tego, w wysepce z modułem fotograficznym znajdziemy matrycę 8 Mpix (f/2.2) z obiektywem ultraszerokokątnym 118° oraz 2 Mpix (f/2.4) w roli sensora do pomiaru głębi. Z przodu, w otworze w ekranie, działa kamera 16 Mpix.

Całość waży 185 g. Dostępne wersje kolorystyczne to: Iceberg Blue (Mroźny Błękit), Cosmic Black (Kosmiczna Czerń) oraz Pearl White (Biała Perła).

Ceny moto g22 i dostępność w Polsce

W Polsce Motorola moto g22 w wariancie pamięciowym 4/64 GB będzie dostępna pod koniec marca. Smartfon nabędziemy w sieciach sklepów RTV Euro AGD, Media Expert, Media Markt, x-kom, Komputronik, Neonet oraz u sieci Plus i na motorola.com. Rekomendowana cena detaliczna to 799 złotych.