Motorola ThinkPhone bez tajemnic na długo przed premierą

Miesiąc temu świat obiegła wieść o planach wydania przez Lenovo smartfona nawiązującego do legendarnej marki ThinkPad. Wówczas nie wiedzieliśmy o nim zbyt wiele, natomiast teraz możemy obejrzeć go w pełnej okazałości, a także zerknąć na przewidywaną specyfikację. Poznajcie ThinkPhone!

Nie Lenovo, a Motorola

Pierwszą sprawą jest nazewnictwo. Marka ThinkPad należy do firmy Lenovo i to z nią kojarzona jest ta seria laptopów. Inaczej ma być jednak w przypadku smartfona ThinkPhone. Ten będzie wydany przez markę Motorola – również należącą do tej chińskiej spółki. Jest to co najmniej dziwny wybór, gdyż Lenovo nie miało problemu wydać smartfona z serii Legion pod swoim logiem.

Okazuje się też, że ThinkPhone prawdopodobnie nie będzie urządzeniem wyróżniającym się na tle oferty tego producenta. Bazować będzie on bowiem na smartfonie Motorola moto X40, na co wskazuje chociażby wygląd wyspy na aparaty.

Różnić będzie się natomiast kolorystyką, gdyż Motorola ThinkPhone ma nawiązywać wyglądem do laptopów ThinkPad. Plecki będą czarne ze wzorem imitującym włókno węglowe, a na ich dole znajdzie się przekrzywiony pod 45° napis „ThinkPhone”. Przyciski na boku obudowy będą z kolei czerwone, dokładnie tak jak trackpad w kultowych laptopach Lenovo.

Przewidywana specyfikacja

Przeciek, który przekazał serwis thetechoutlook, informuje również o specyfikacji, którą najprawdopodobniej będzie mógł pochwalić się ThinkPhone. Dowiadujemy się z niego, że sercem urządzenia stanie się wydajny procesor Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, wspierany przez 8 GB lub 12 GB RAM (zależnie od wariantu).

Pamięci na pliki będzie z kolei 128 GB, 256 GB lub nawet 512 GB, natomiast pojemność akumulatora wyniesie 5000 mAh. Do naładowania go posłuży ładowarka o mocy 68 W, natomiast będzie też opcja ładowania bezprzewodowego z mocą 15 W.

Wyświetlacz o przekątnej 6,6 cala i rozdzielczości 1800 na 2400 pikseli ma zostać wykonany w technologii pOLED. Częstotliwość odświeżania wyniesie 144 Hz, a maksymalna jasność – 1200 nitów. Dodatkowo ekran obsłuży HDR+, zaś pod nim ukryty będzie czytnik linii papilarnych.

Kamerka do selfie umieszczona w wyśrodkowanej dziurce w ekranie będzie miała rozdzielczość 32 Mpix i przysłonę f/2.5. Dodatkowo obsuży ona autofokus. W osadzonej na pleckach wyspie znajdą się natomiast trzy oczka: aparat główny 50 Mpix f/1.8 z optyczną stabilizacją obrazu i autofokusem z detekcją fazy, obiektyw ultraszerokokątny f/2.4 z polem widzenia 120° i matrycą 13 Mpix oraz sensor głębi.

Z udostępnionych zdjęć promocyjnych wynika również, że Motorola ThinkPhone zaoferuje wodoszczelność, prawdopodobnie zgodnie ze standardem IP68. Wygląda też na to, że smartfon będzie w stanie bezprzewodowo współpracować z laptopami z serii ThinkPad: przesyłać pliki i udostępniać ekran. To z pewnością usprawni wielozadaniowość.

Domyślnie zainstalowanym systemem będzie Android 13, a urządzenie dodatkowo wesprze 5G. Nie zabraknie obsługi Dual SIM, głośników stereo i NFC. Wymiary smartfona wyniosą z kolei 158,76 x 74,38 x 8,26 mm i będzie on ważyć 189 g.

Dostępność i cena

Jako że Motorola ThinkPhone nie został jeszcze oficjalnie zapowiedziany przez producenta, a wszystkie powyższe informacje to domysły i plotki, to nie wiemy jaka będzie jego cena. Ciężko też jednoznacznie stwierdzić, kiedy dokładnie zadebiutuje na rynku oraz w jakich krajach będzie dostępny.

Premiery możemy spodziewać się natomiast najwcześniej w przyszłym roku, a cena raczej nie będzie niska, zważając na specyfikację. Miejmy jednak nadzieję, że pierwszy smartfon nawiązujący do laptopów ThinkPad będzie dostępny w Polsce.