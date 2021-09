Motorola Moto E20 ma Androida Go i zaskakujący procesor

Bez żadnej zapowiedzi Motorola ogłosiła premierę nowego smartfona z niższej półki. Motorola Moto E20 pracuje pod kontrolą systemu Android Go i została wyposażona w „oryginalny” procesor. Będzie dostępna też w Polsce.

Specyfikacja Motorola Moto E20

Jak zostało wspomniane, Motorola Moto E20 pracuje pod kontrolą systemu Android Go, a dokładniej (wciąż najnowszej wersji) Android 11 Go Edition. W związku z tym moglibyśmy się spodziewać, że zostanie wyposażona w przeciętny procesor, a tymczasem na jej pokładzie znajduje się układ UNISOC T606 z dwoma rdzeniami ARM Cortex-A75 1,6 GHz i sześcioma ARM Cortex-A55 1,6 GHz, do produkcji którego wykorzystywany jest 12-nm proces technologiczny.

Mimo że częstotliwość taktowania wszystkich rdzeni została ograniczona do 1,6 GHz, to zastosowany procesor powinien zapewnić satysfakcjonującą wydajność, aczkolwiek może ją „dławić” tylko 2 GB RAM. Z drugiej strony to tyle, ile oferuje przeciętny smartfon z systemem Android Go, więc nie narzekajmy aż tak bardzo. Gwoli ścisłości należy wspomnieć jeszcze, że układ UNISOC T606 obsługuje sieci 2G, 3G i 4G (5G już nie).

Motorola Moto E20 (źródło: Motorola)

Ilość pamięci wbudowanej nie jest natomiast żadną niespodzianką, ponieważ na system i pliki oraz aplikacje użytkownika przygotowano tylko 32 GB, aczkolwiek w razie potrzeby będzie mógł ją rozszerzyć przy pomocy karty microSD o pojemności do 1 TB. Co ważne, nie kosztem dual SIM, bowiem producent wykorzystał w tym modelu trzyslotową tackę (2x nano SIM + microSD).

Specyfikacja Motorola Moto E20 obejmuje również wyświetlacz IPS o przekątnej 6,5 cala i rozdzielczości HD+ 1600×720 pikseli, czytnik linii papilarnych na tylnej i klawisz do uruchamiania Asystenta Google na bocznej krawędzi, radio FM oraz jeden głośnik. Smartfon nie ma modułu NFC.

źródło: Motorola

Ponadto Motorola Moto E20 oferuje aparat o rozdzielczości 5 Mpix (f/2.2) na przodzie i podwójny 13 Mpix (f/2.2) z PDAF + 2 Mpix (f/2.4) do pomiaru głębi na tyle, a także 3,5 mm złącze słuchawkowe i diodę powiadomień. Smartfon zasila akumulator o pojemności 5000 mAh, który obsługuje ładowanie przez USB-C (USB 2.0) o mocy do 10 W.

Nowa Motorola Moto E20 ma wymiary 164,8×75,5×8,5mm i waży 184 gramów. Co więcej, producent podaje, że urządzenie jest odporne na zachlapania (IP52).

Cena Motorola Moto E20

Cena Motorola Moto E20 w Polsce została ustalona na 449 złotych. Smartfon będzie dostępny w ofercie sieci Plus oraz sklepach Neonet i x-kom, a także na Amazon.pl i motorola.com.