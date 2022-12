Motorola moto g53 wygląda niepozornie, ale może Cię zaskoczyć

Motorola zaprezentowała dwa nowe smartfony. Flagową moto X40 już opisaliśmy na łamach Tabletowo. Teraz przyszła pora na moto g53, czyli przedstawiciela zdecydowanie niższego segmentu, który mimo wszystko może zaskoczyć i odnieść sukces.

Motorola moto g53 – specyfikacja

Ciekawym aspektem jest tutaj fakt, że Motorola na swoich stronach nie podała dokładnie, jaki model procesora został tutaj zastosowany. Wiemy tylko, że sercem moto g53 jest ośmiordzeniowy układ od Qualcomma. Patrząc na to, że producent z jakiegoś powodu się tym nie chwali, może nie być to najmocniejsza jednostka. Dodano tylko, że jest to chipset z modemem 5G i obsługuje on dual-SIM w trybie standby.

Ekran to słodko-gorzka mieszanka. Jest to 6,5 calowy wyświetlacz LCD o rozdzielczości zaledwie HD+ (1600×720 pikseli), ale na pocieszenie z częstotliwością odświeżania na poziomie 120 Hz. Szkoda, bo zdecydowanie lepszym połączeniem byłaby rozdzielczość Full HD+ i 90 Hz. Najwyraźniej jednak gdzieś trzeba było ciąć koszty, żeby wystarczyło na procesor z modemem 5G.

Aparat do selfie o rozdzielczości 8 Mpix został ulokowany w otworze na środku górnej krawędzi ekranu. Z tyłu użytkownik dostaje do dyspozycji aparat główny 50 Mpix i drugi, zdecydowanie mniej użyteczny obiektyw do zdjęć makro 2 Mpix. Szerokiego kąta niestety tu nie uświadczymy.

źródło: Lenovo

To, za co należy pochwalić moto g53, to obecność gniazda słuchawkowego, a także slotu na karty microSD, umożliwiającego rozszerzenie pamięci o nawet dodatkowy 1 TB. Kupując ten smartfon, użytkownik będzie mógł wybrać między dwoma wersjami: z 4 GB lub 8 GB RAM. W obu na dane użytkownika dostępne jest 128 GB pamięci wbudowanej.

Motorola moto g53 (źródło: Lenovo)

Całość zasilana będzie całkiem dużym akumulatorem o pojemności 5000 mAh. Dostępna moc ładowania to 18 W, natomiast w pudełku ma znajdować się ładowarka o mocy 10 W. Motorola moto g53 ma być dostępna w dwóch wersjach kolorystycznych – srebrnej oraz czarnej.

Motorola moto g53 – cena i dostępność

Na rynku chińskim przedsprzedaż już ruszyła. Nowa moto g53 kosztuje tam 899 juanów (równowartość ~600 złotych) za podstawową wersję 4/128 GB. W przypadku lepszego wariantu z 8 GB należy zapłacić 1099 juanów (~700 złotych).

Kiedy i w jakiej cenie nowa Motorola moto g53 zadebiutuje na polskim rynku? Tego jeszcze nie wiemy.