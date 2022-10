Xiaomi 12 Lite w końcu zadebiutował w Polsce. Cena zaskakuje

Po ponad trzech miesiącach od oficjalnej zapowiedzi Xiaomi 12 Lite w końcu trafił do sprzedaży w Polsce. Producent przygotował bardzo atrakcyjną promocję na start, dzięki której zaoszczędzicie ładną kwotę. Nie możecie jednak zwlekać zbyt długo z zakupem tego smartfona.

Polska cena Xiaomi 12 Lite i promocja na start

Polska cena nowego smartfona chińskiego giganta została ujawniona przedpremierowo przez Orange i T-Mobile, lecz operatorzy nie są zgodni co do niej. Ten pierwszy sprzedaje bowiem Xiaomi 12 Lite w swoim oficjalnym sklepie internetowym za 2299 złotych, natomiast drugi w oficjalnym cenniku podaje kwotę 2399 złotych. W obu przypadkach jest to jednak cena za konfigurację z 8 GB RAM i 128 GB wbudowanej pamięci wewnętrznej.

Dziś producent oficjalnie wprowadził Xiaomi 12 Lite na polski rynek i poinformował, że wersja z 6 GB RAM i 128 GB pamięci wewnętrznej (czyli inna niż w Orange i T-Mobile) będzie sprzedawana za 2199 złotych. Jest to jednak cena regularna. W ramach promocji, od 24 października do 3 listopada 2022 roku, kupicie ten smartfon za 1999 złotych, czyli o 200 złotych taniej, ale tylko w oficjalnych sklepach Xiaomi (internetowych mi-home.pl, mi-store.pl i mimarkt.pl oraz stacjonarnych).

I chociaż wciąż jest to dość wysoka cena, to Xiaomi 12 Lite za 1999 złotych jest ciekawą propozycją, aczkolwiek trzeba zauważyć, że za tyle samo lub nawet mniej można obecnie kupić na przykład Motorolę edge 30 (8/128 GB), realme 9 Pro+, realme GT Master Edition (8/256 GB), Xiaomi 11 Lite 5G NE czy Samsunga Galaxy A52s (6/128 GB).

9.5 Ocena

Co oferuje Xiaomi 12 Lite?

Jedną z najmocniejszych stron tego smartfona jest ekran AMOLED z funkcją odświeżania obrazu z częstotliwością 120 Hz, próbkowania dotyku z prędkością 240 Hz, jasnością do 950 nitów, współczynnikiem kontrastu 5000000:1, Dolby Vision, HDR10+ i obsługą 68 mld kolorów. Wyświetlacz ma przekątną 6,55 cala i rozdzielczość Full HD+ 2400×1080 pikseli (proporcje 20:9).

Xiaomi 12 Lite ma też wydajny procesor Qualcomm Snapdragon 778G, pamięć LPDDR4X RAM i UFS 2.2 oraz akumulator o pojemności 4300 mAh, który można ładować z mocą 67 W (zasilacz 67 W w zestawie). Smartfon ma wymiary 159,3×73,7×7,29 mm, waży 173 gramy i fabrycznie pracuje na systemie Android 12 z MIUI 13. W sprzedaży dostępne są trzy wersje kolorystyczne: czarna, różowa i zielona.

Xiaomi 12 Lite oferuje również potężne zaplecze fotograficzne: aparat 32 Mpix (f/2.45) na przodzie i trio 108 Mpix (f/1.88) + 8 Mpix (f/2.2) z obiektywem ultraszerokokątnym + 2 Mpix (f/2.4) do zdjęć makro na tyle. Ponadto smartfon ma moduł NFC, WiFi 6, dwa sloty na karty SIM (oba obsługują 5G) i port USB-C.