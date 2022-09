Nowe Motorole w Polsce. Ceny są bardzo przystępne

Marka Motorola wprowadza do Polski dwa nowe smartfony. Chodzi o modele moto e22 oraz moto e22i. Producent przekonuje, że oba urządzenia zaoferują znakomity dźwięk oraz spektakularny obraz. Dodatkowo ceny nowych motek są bardzo przystępne. Co oprócz tego zaoferują nowe Motorole?

moto e22 dźwięk i obraz na pierwszym miejscu

Motorola twierdzi, że model moto e22 będzie jak mobilne kino. Taki efekt ma zostać osiągnięty dzięki wyposażeniu smartfona w głośniki stereo. Firma zastosowała w urządzeniu również technologię Dolby Atmos, która ma zapewnić głębszy bas oraz większą czystość dźwięku przy maksymalnej głośności. Zapewnienia o kinowych efektach nie wydają się więc zbyt poważne (chyba, że kinowym efektem nazwiemy przejście z głośnika mono na stereo).

moto e22 jest wyposażona 6,5-calowy wyświetlacz oferujący rozdzielczość HD+ i maksymalną częstotliwość odświeżania obrazu na poziomie 90 Hz. W smartfonie zastosowana została również technologia, która automatycznie dostosowuje odświeżanie ekranu do wyświetlanych treści, aby zapewnić jak najlepszy obraz, jednocześnie optymalizując czas pracy na pojedynczym ładowaniu. Funkcja adaptacyjnego odświeżania będzie działać w zakresie od 60 Hz do 90 Hz.

Smartfon oferuje również hydrofobową obudowę, która ma być odporna na zachlapania i lekki deszcz. Urządzenie występuje w dwóch kolorach: czarnym (Astro Black) i niebieskim (Crystal Blue).

moto e22 jest wyposażona w 16 Mpix aparat główny, wpierany przez AI. Smartfon oferuje również funkcję Dual Capture, pozwalającą na jednoczesne nagrywanie filmów lub robienie zdjęć przednim oraz tylnym aparatem.

Na boku urządzenia znalazł się czytnik linii papilarnych, za pomocą którego odblokujemy smartfon, ale to nie jest jego jedyna funkcja. Produkt oferuje również Power Touch – po dwukrotnym dotknięciu czytnika linii papilarnych, można przejść do skrótów do aplikacji. Smartfon działa w oparciu o czysty system Android 12.

moto e22i to trochę słabszy brat bliźniak

Specyfikacja oferowana przez model moto e22i w zasadzie niczym nie różni się od opisanego wyżej urządzenia. Różnicą jest to, że w przypadku aparatu producent nie wspomina tu o funkcji Dual Capture. Smartfony różnią się również dostępnymi kolorami. moto e22i występuje w kolorze czarnym (Graphite Gray) lub białym (Winter White).

Największa różnicą jest to, że smartfon działa w oparciu o lżejszą wersje tego samego systemu, czyli Androida 12 GO.

W komunikacie prasowym firmy nie pojawiły się informacje na temat akumulatora ani procesora zastosowanego przez Motorolę. Wcześniej pojawiały się doniesienia dotyczące moto e22, które mówiły, że pod maską tego modelu znajdzie się MediaTek Helio G37, a akumulator urządzenia będzie mieć pojemności 5000 mAh.

Motorola zyska popularność atrakcyjną ceną?

Chociaż specyfikacja obu smartfonów niczym nie zachwyca, to trzeba jednak pamiętać, że to typowe budżetowce, które nie mają służyć do grania w wymagające gry mobilne, ale to zwykłego użytkowania smartfona. Do tego zasoby sprzętowe, które oferują oba modele powinny spokojnie wystarczyć.

W Polsce nowe modele Motoroli będą dostępne od października. moto e22 będzie oferować 4 GB RAM i 64 GB pamięci wbudowanej. Sugerowana przez producenta cena detaliczna to 699 złotych. Z kolei moto e22i trafi na polski rynek z 2 GB RAM i 32 GB pamięci wewnętrznej. Sugerowana cena tego modelu to 599 złotych.