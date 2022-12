Powstaje nowy Tomb Raider

Dość niespodziewanie świat obiegła informacja, że powstaje nowa gra Tomb Raider. To świetna wiadomość dla fanów gamingu, którzy w przeszłości ogrywali tę kultową serię. Kiedy wyjdzie nowa część i kto za nią odpowiada?

Amazon stoi za nowym Tomb Raiderem

Tomb Raider to kultowa seria gier akcji, która doczekała się wielu kolejnych części, a także spin-offów. W 2018 roku na światło dziennie wyszła produkcja Shadow of the Tomb Raider, która zebrała dobre opinie i była zachwalana przez graczy. Od czterech lat nie mieliśmy kontynuacji przygód, ale wkrótce może się to zmienić, gdyż do gry wkroczył Amazon.

Takiego obrotu spraw raczej mało kto się spodziewał, ponieważ oficjalnie ogłoszono, że za nowym Tomb Raiderem stoją Amazon Games oraz Crystal Dynamics. Na razie nie wiemy, kiedy gra miałaby zadebiutować, ani jak wyglądać, już nie mówiąc nawet o jakimkolwiek zarysie fabuły. Informacja prasowa jest dość enigmatyczna, ale dzięki niej dowiedzieliśmy się, że:

Amazon Games zawarł porozumienie z Crystal Dynamics w sprawie nowego multiplatformowego tytułu Tomb Raider. Amazon będzie współpracował z zespołem Crystal Dynamics od podstaw, aby wprowadzić ich wizję w życie – od opracowania gry, poprzez jej wydanie i dostarczenie graczom na całym świecie.

źródło: materiały prasowe

Kontynuacja znanych nam przygód

Zgodnie z zapowiedziami ze strony Amazonu, ma to być kontynuacja przygód znanych nam z poprzednich części. Ciekawą informacją jest natomiast to, iż produkcja powstanie na silniku Unreal Engine 5. Ma to być „największa oraz najbardziej rozbudowana gra z serii Tomb Raider”.

Obie firmy jednocześnie informują, że produkcja jest obecnie we wczesnej fazie rozwoju, więc na ewentualne pierwsze materiały z rozgrywki, albo na poznanie daty premiery, przyjdzie nam jeszcze sporo poczekać – prawdopodobnie nawet 3 lub 4 lata. Patrząc na to, jak Amazon poradził sobie z produkcjami Lost Ark oraz New World, miejmy nadzieję, że chociaż tej gry nie popsują!

Warto także podkreślić, że Amazon jest ostatnio bardzo aktywny na rynku. Dopiero co opracowano duży update i rozszerzenie do New World, a także „nowy start” dla tego MMORPG. W ostatnich tygodniach zapowiedziano też, że wydane zostaną: