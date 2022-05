Starsze smartfony Samsunga dostaną funkcje aparatu z Galaxy S22

To nic nowego, ale za każdym razem takie informacje cieszą i upewniają osoby, które kupiły smartfon Samsung Galaxy, w tym, że dobrze zrobiły, bo mogą liczyć na więcej niż większość posiadaczy urządzeń innych marek. Wkrótce użytkownicy starszych modeli Galaxy z wyższej półki otrzymają funkcje do tej pory zarezerwowane dla flagowej serii Galaxy S22.

Samsung udostępni funkcje z Galaxy S22 starszym smartfonom Galaxy

Na południowokoreańskiej stronie społeczności Samsunga pojawiła się informacja, że w tym miesiącu posiadacze wybranych smartfonów Galaxy z poprzednich lat otrzymają kilka fotograficznych funkcji, które zadebiutowały w serii Galaxy S22. Proces udostępniania aktualizacji dla smartfonów z linii Galaxy S21 rozpoczął się już dziś w Korei Południowej. Można się spodziewać, że w lada chwila trafi ona także do klientów w innych krajach, w tym w Polsce.

Pierwszą z funkcji, która przestanie być ekskluzywna dla rodziny Galaxy S22, jest technologia o nazwie Nightografia. Za jej sprawą zostaną ulepszone portrety w sytuacjach, gdy jest mniej światła, przy wykonywaniu których wykorzystywany jest teleobiektyw. Funkcja ta trafi do posiadaczy modeli z serii Galaxy S21, Galaxy S20 i Galaxy Note 20 oraz Galaxy Z Fold 2 i Galaxy Z Fold 3.

źródło: Samsung

Wraz z najbliższą aktualizacją posiadacze starszych smartfonów Galaxy otrzymają też ulepszoną funkcję automatycznego kadrowania w trybie filmowym (lub dostaną do niej dostęp po raz pierwszy, gdyż wcześniej w ogóle nie mogli z niej korzystać). Ma ona rozpoznawać do 10 osób w odległości do 5 metrów i automatycznie przybliżać bądź oddalać kadr. Technologia ta trafi do modeli z serii Galaxy S21 oraz Galaxy S21 FE, Galaxy Z Fold 3, Galaxy Z Fold 2, Galaxy Z Flip 3, Galaxy Z Flip 5G i Galaxy Z Flip pierwszej generacji.

źródło: Samsung

Kolejną nowością z Galaxy S22, którą otrzyma zdecydowanie więcej smartfonów niż ww. funkcje, są ulepszone efekty w rozmowach wideo. Pozwala ona użytkownikom ustawić własne tła i sterować mikrofonem w aplikacjach, służących do rozmów wideo – wspierają to m.in. Google Duo, Google Meet, Facebook Messenger, Microsoft Teams, WhatsApp i Zoom.

Nowość ta trafi najpierw do posiadaczy smartfonów z serii Galaxy S21, Galaxy S20, Galaxy Note 20, Galaxy Z Fold i Galaxy Z Flip, a nieco później, ale wciąż w pierwszej połowie 2022 roku, również do właścicieli modeli z linii Galaxy S20 i Galaxy Note 10, a także pierwszego Galaxy Fold.

Jednocześnie Samsung zapowiedział, że funkcja automatycznego kadrowania będzie dostępna także dla rozmów wideo, aczkolwiek tylko w przypadku przedniego aparatu. Aktualizacja z nią trafi do posiadaczy smartfonów z rodziny Galaxy S21 (w tym Galaxy S21 FE) oraz Galaxy Z Fold 3, Galaxy Z Fold 2, Galaxy Z Flip 3, Galaxy Z Flip 5G i Galaxy Z Flip.

źródło: Samsung

Ponadto Samsung zapowiedział lepszą jakość zdjęć, wykonywanych za pośrednictwem zewnętrznych aplikacji (w tym społecznościowych) – zapewni to autorska „technologia optymalizacji jakości obrazu”. Rozwiązanie to zostanie udostępnione smartfonom z serii Galaxy S21 oraz Galaxy Z Fold 3 i Galaxy Z Flip 3.

Ostatnią nowością, dedykowaną wyłącznie Galaxy Z Fold 3, jest wsparcie dla teleobiektywu w trybie Pro oraz aplikacji Expert RAW, którą można pobrać ze sklepu Galaxy Store.