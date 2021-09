Nie złamiesz Galaxy Z Flip 3. Nie ma takiej możliwości

Niektórym (no dobra – pewnie większości) może się wydawać, że składane smartfony są bardzo delikatne i podatne na wszelkiego rodzaju uszkodzenia, ponieważ nie mają jednobryłowej budowy. Takich niedowiarków może więc mocno zaskoczyć, że Galaxy Z Flip 3 jest naprawdę wytrzymały. Tak bardzo, że nie da się go złamać.

Prawdopodobnie nikt, kto wyda ciężko zarobione pieniądze na zakup Galaxy Z Flip 3 z zamiarem korzystania z niego na co dzień, nie będzie próbował go złamać. Może się jednak obawiać, że przez nieuwagę to zrobi, w końcu tego typu smartfon musi być na to podany, nieprawdaż? Cóż, okazuje się, że wcale nie.

Test wytrzymałości Galaxy Z Flip 3 (bend test)

Udowodnił to prowadzący kanał JerryRigEverything, który tym razem wziął na warsztat właśnie model Galaxy Z Flip 3. Wszyscy, którzy go znają i oglądają jego filmy, wiedzą, że to chłop jak dąb, któremu siły w rękach nie brakuje. Mimo to nie był w stanie złamać tego smartfona, chociaż próbował to zrobić aż trzy razy!

Co prawda po ostatniej próbie smartfon był już zauważalnie wygięty (aczkolwiek nie krytycznie), lecz nie zmienia to faktu, że nawet przy użyciu naprawdę dużej siły pozostał w jednym kawałku. Nie ma zatem możliwości, żeby go złamać wpół – chyba że ktoś naprawdę się o to postara, bowiem w końcu każdy sprzęt pęknie lub się złoży, nawet ten jednobryłowy. Podczas codziennego użytkowania można jednak być spokojnym o trwałość Galaxy Z Flip 3.

Przy okazji warto też wspomnieć, że – jak zawsze w przypadku składanych smartfonów – Zack z kanału JerryRigEverything zasypał (bardzo sumiennie) Galaxy Z Flip 3 piaskiem w każdym newralgicznym punkcie. Mimo to po strzepnięciu drobinek zawias nie trzeszczał, zatem można dojść do wniosku, że opracowane przez Samsunga zabezpieczenia spełniają swoje zadanie. Producent nie gwarantuje jednak pyłoszczelności, a jedynie wodoszczelność IPX8.

Warto również wspomnieć o tym, że na początku filmu, zgodnie z przyjętym schematem, Zack sprawdza odporność ekranu na zadrapania. Ten wewnętrzny fabrycznie jest jednak pokryty folią zabezpieczającą, której youtuber nie zdecydował się usunąć (jak zaleca Samsung) – zapowiedział, że zrobi to dopiero podczas teardownu, dlatego z niecierpliwością na niego czekamy. Wtedy bowiem dowiemy się, jak wytrzymały (lub nie) jest sam wyświetlacz wewnętrzny bez folii ochronnej.