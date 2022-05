Nie do wiary – nowe karty pamięci Samsunga mogą nagrywać przez nawet… 16 lat

Samsung zaprezentował nowe karty pamięci w technologii flash. Nowe microSD PRO Endurance cechują się zwiększoną wytrzymałością i są rzekomo zdolne do nieustannego nagrywania i odtwarzania przez nawet… 16 lat. Może to być niezastąpiony element wyposażenia najbardziej wymagających użytkowników.

Na sam początek pora rozwiać pewne wątpliwości – nie, te karty nie zostały stworzone z myślą o odtwarzaczu muzyki czy smartfonach. Jak widać, 16 lat wytrzymałości to sporo, a przy okazji taka adnotacja raczej nie jest widywana w przypadku sprzętu przeznaczonego dla przeciętnego użytkownika. W tym potencjalną klientelą są ci, którzy nie chcą (i nie mogą) niczego ważnego przegapić.

Samsung microSD PRO Endurance (Źródło: Samsung Newsroom Polska)

Samsung wesprze monitoring i nie tylko

Głównym targetem nowych kart pamięci są zastosowania przemysłowe. Mowa tutaj m.in. o urządzeniach monitoringu, które często muszą pracować w różnym środowisku, a także wymaga się od nich niezawodności – ciężko sobie wyobrazić kamery CCTV czy podobny sprzęt, który nie radzi sobie z nieustanną pracą.

Od kamer monitoringu po wideodomofony – charakteryzujące się wysoką jakością i trwałością systemy rejestracji obrazu zyskują na coraz większej popularności. Karty PRO Endurance zostały zaprojektowane specjalnie pod kątem takich właśnie wymagań. Zarówno klienci indywidualni, jak i instytucjonalni mogą być pewni, że nasze nowe karty pamięci zapewnią im możliwość nieprzerwanego nagrywania obrazu w wysokiej rozdzielczości, nawet w najbardziej ekstremalnych warunkach. KyuYoung Lee, Wiceprezes ds. Kart Pamięci w Samsung Electronics

Karty do zadań specjalnych? Tak, a to za sprawą wykorzystania pamięci flash NAND. Zgodnie z tym, co podaje Samsung, mowa o zdolności do ciągłej pracy przez ponad 140 tysięcy godzin, co równa się ~16 latom. Jest to wynik aż 33-krotnie lepszy od odpowiedników.

Omawiane karty pamięci firmy Samsung cechują się klasą zapisu 10. Oznacza to, że zaoferują zapis wideo w kategorii U3 oraz V30. Prędkość zapisu i odczytu osiągną w tych nośnikach kolejno 100 i 40 MB na sekundę. Mowa zatem o kartach, które bez zająknięcia udźwigną formaty zarówno Full HD, jak i 4K. Nie zabraknie też zachowania wysokich standardów zabezpieczenia ich przed czynnikami zewnętrznymi.

Specyfikacja kart PRO Endurance (Źródło: Samsung Newsroom Polska)

Firma informuje, że nowe karty PRO Endurace mogą pochwalić się aż 6 zabezpieczeniami różnego rodzaju. Mowa tutaj o odporności na wodę, skrajne temperatury, upadki z wysokości, działania magnesów czy promieniowania. Samsung zaoferuje 4 warianty pojemności – 32 GB, 64 GB, 128 GB oraz 256 GB.