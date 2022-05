„iPhone wśród Androidów” zdradza specyfikację. Będzie… przeciętny

Według oficjalnych deklaracji, Nothing phone (1) z Androidem ma zapewnić podobne doświadczenie jak iPhone z iOS. Spodziewaliśmy się, że mowa tu zarówno o warstwie systemowej, jak i sprzętowej. Najnowsze doniesienia wskazują jednak, że mieliśmy zbyt wygórowane oczekiwania wobec tego smartfona.

Ten model ma zmienić zasady gry w segmencie smartfonów z Androidem

Ogromną zaletą iPhone’ów jest płynna i intuicyjna współpraca z innymi urządzeniami Apple. Producenci smartfonów z Androidem starają się zapewnić podobne doświadczenie, jednak – jak już – są w stanie zrobić to jedynie w ramach własnego ekosystemu. Co więcej, czasami wybrane funkcje są dostępne tylko dla posiadaczy sprzętów jednej marki (jak pomiar ciśnienia i EKG w Galaxy Watch 4 – mogą z nich korzystać wyłącznie użytkownicy smartfonów Galaxy z Androidem 7.0 lub nowszym).

Nothing phone (1) ma być „game changerem”, bo według deklaracji producenta urządzenia marki Nothing będą doskonale współpracowały zarówno w ramach ekosystemu Nothing, jak i ze sprzętami innych firm, zapewniając doświadczenie podobne do tego, do jakiego przez lata Apple przyzwyczaiło swoich klientów. Trzeba przyznać, że to odważna deklaracja, ale dopóki jej nie zweryfikujemy, pozostaje nam w to wierzyć.

źródło: Nothing

Nothing phone (1) można zatem nazwać „iPhonem z Androidem”, jednak tylko w sferze software’owej, bowiem – jak się właśnie okazuje – jego specyfikacja nie będzie topowa, jak parametry najlepszych iSmartfonów z iOS. Na Amazonie pojawiła się instrukcja obsługi nadchodzącego urządzenia, która nie pozostawia żadnych złudzeń.

Specyfikacja Nothing phone (1) ujawniona. Nie takiego „iPhone’a z Androidem” się spodziewaliśmy

Tak, jak się spodziewaliśmy, smartfon zostanie wyposażony w system Android 12 i procesor Qualcomma. Nie będzie to jednak topowa platforma mobilna Snapdragon 8 Gen 1 ani tym bardziej Snapdragon 8 Gen 1+, tylko Qualcomm Snapdragon 778G. Oczywiście, to jak najbardziej bardzo wydajny układ, lecz mimo wszystko determinuje klasyfikację tego urządzenia jako średniopółkowca, a nie high-enda.

Pozostała specyfikacja jest równie nietopowa. Smartfon ma zaoferować bowiem też:

6,43-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości Full HD+ z funkcją odświeżania obrazu z częstotliwością do 90 Hz i obsługą formatu HDR10+,

8 GB RAM,

128 GB pamięci wbudowanej,

akumulator o pojemności 4500 mAh,

aparat 32 Mpix na przodzie oraz

zestaw 50 Mpix + 8 Mpix + 2 Mpix na tyle.

źródło: Nothing

Jedyną nieśredniopółkową cechą Nothing phone (1) będzie obsługa ładowania indukcyjnego, które jest domeną smartfonów z wyższej półki (wyjątkiem są wybrane modele z oferty marki Gigaset). Niewykluczone, że Nothing nie zdecydował się stworzyć high-endowego urządzenia, aby jego „alternatywa dla iPhone’a” była dostępna dla większego grona klientów niż produkt, z którym ma zamiar stanąć w szranki (choć iSmartfony już od dawna nie są dostępne tylko dla bogatych).

Istnieje jednak jeszcze inna możliwość. Należy bowiem pamiętać, że specyfikacja Nothing phone (1) nie została jeszcze oficjalnie podana przez producenta – mamy tu do czynienia z nieoficjalnymi doniesieniami, które mają to do siebie, że czasami się nie potwierdzają. Mimo wszystko należy brać taki scenariusz pod uwagę, jednak i tak w tym przypadku najważniejsza będzie współpraca z innymi urządzeniami, a nie sama specyfikacja, bo to właśnie na to Nothing ma położyć największy nacisk.