Mapy Google ułatwią wybór ulubionego środka transportu

Zazwyczaj Mapy Google postrzegane są jako aplikacja skierowana do kierowców samochodów, ale należy mieć na uwadze, że zapewniają one nawigację także w przypadku innych środków transportu. Wkrótce wybór preferowanych metod przemieszczania się będzie odczuwalnie wygodniejszy.

Wstępny wybór preferowanych środków transportu

Funkcja pojawiła się we wczesnej wersji już w zeszłym roku i wówczas zapowiadała się na krok wstecz. Zamiast minimalistycznej belki z alternatywnymi środkami transportu otrzymaliśmy oddzielne, wysuwane od dołu ekranu menu. Co prawda zapewniało ono szybszy dostęp do dodatkowych informacji, ale sprawiało wrażenie mniej czytelnego.

Na szczęście, jak wynika z najnowszych zrzutów ekranu, Google ma pomysł, jak ulepszyć zmienione podejście do wybierania alternatywnych środków transportu. Użytkownik otrzyma bowiem możliwość wcześniejszego ustalenia preferowanych metod podróżowania.

W nowym menu będziemy mogli wybrać, z jakich środków transportu najczęściej korzystamy – np. samochodu, roweru czy pociągu. Dzięki temu wspomniana, wysuwana od dołu ekranu sekcja zapewni podgląd przede wszystkim preferowanych środków transportu i nie trzeba będzie przesuwać długiej listy ze wszystkimi alternatywami, aby poznać chociażby czas dotarcia pociągu do miejsca docelowego.

Kiedy Mapy Google otrzymają zmiany w interfejsie?

Należy mieć na uwadze, że obecnie wciąż prowadzone są testy – zmiany są dostępne w aplikacji Mapy Google w wersji beta. Co więcej, funkcja jest włączana po stronie serwerów, a więc nie wystarczy posiadać testowej wersji aplikacji, aby mieć dostęp do odświeżonego interfejsu wyboru środka transportu.

Pojawienie się zmian w wersji beta sugeruje jednak, że rozwiązanie powinno niebawem trafić do wszystkich użytkowników. Google jest już bowiem na finiszu prowadzonych prac, aczkolwiek trudno stwierdzić, ile dokładnie będziemy musieli poczekać na odświeżony interfejs.

Warto jeszcze zauważyć, że w beta wersji aplikacji Mapy Google pojawił się odświeżony panel wpisywania celu w nawigacji. Zamiast okna rozciągniętego na całą szerokość ekranu otrzymujemy pływające okno, które lepiej pasuje do całego interfejsu w aplikacji.

Należy również wspomnieć, że firma z Mountain View nie zapomniała o osobach korzystających przede wszystkich z samochodów. Mapy Google wkrótce zyskają nowe funkcje – m.in. szacowanie kosztów przejazdu płatnymi drogami, co z pewnością zyska popularność wśród podróżujących.