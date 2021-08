Samsung Galaxy Z Fold 3 oficjalnie – udoskonalony i bardziej wytrzymały

O ile Galaxy Fold nieszczególnie przekonał mnie do siebie (być może przez mały ekran zewnętrzny względem powierzchni frontu), tak do Galaxy Z Fold 2 podchodziłam już z dużo większym entuzjazmem. Choć co prawda bardziej przekonuje mnie projekt Galaxy Z Flip 3, z zainteresowaniem przyglądam się też drugiemu nowemu składakowi Samsunga, czyli Galaxy Z Fold 3. Jaki jest?

Galaxy Z Fold 3 to udoskonalony poprzednik – tak w skrócie można o nim powiedzieć i nie będzie to żadną przesadą. Ulepszony został przede wszystkim pod kątem odporności – konstrukcja jest oparta na ramie Armor aluminium i spełnia normę IPX8, co oznacza, że jest wodoszczelny. Sam mechanizm składania również doczekał się odświeżenia i ma wytrzymywać do 200 tysięcy złożeń i rozłożeń, z kolei szkło chroni Gorilla Glass Victus. Dodatkowo na ekranie znajduje się nowa powłoka z rozciągliwego materiału PET, który ma być bardziej wytrzymały niż w poprzednich generacjach.

Największa nowość: wsparcie dla rysika!

Galaxy Fold 3 jest pierwszym przedstawicielem tej serii, który doczekał się wsparcia dla rysika S Pen – ale tylko na głównym wyświetlaczu. Od razu zaznaczę, że rysik sprzedawany jest jako osobne akcesorium i nie ma na niego oczywiście miejsca w obudowie smartfona – jest dedykowane etui, które nie dość, że dobrze wygląda, to jeszcze jest mocno funkcjonalne.

Rysiki są dwa: S Pen Fold Edition oraz S Pen Pro – oba ze specjalnie zaprojektowanymi końcówkami z zastosowaną technologią ograniczenia siły nacisku, która ma w założeniach chronić ekran Folda.

Pod ekranem głównym Galaxy Z Fold 3 umieszczony został aparat, który przedstawiany jest w materiałach promocyjnych jako niewidoczny. W rzeczywistości bardzo trudno go przeoczyć – warto, byście mieli to na uwadze. Inna rzecz, że raczej rzadko będziecie korzystać z tego podekranowego aparatu 4 Mpix f/1.8 – głównie za sprawą tego, że w urządzeniu jest jeszcze drugi aparat przedni – nad zewnętrznym ekranem – 10 Mpix f/2.2.

Jeśli chodzi o aparat główny, znajdziemy tu potrójną jednostkę – główny 12 Mpix f/1.8 z OIS, ultraszerokokątny 12 mpix f/2.2 i teleobiektyw 12 Mpix f/2.4 z OIS.

Główny wyświetlacz nowego składaka Samsunga, Dynamic AMOLED 2X, ma przekątną 7,6”, rozdzielczość 2208×1768 pikseli i adaptacyjną częstotliwość odświeżania do 120 Hz. Zewnętrzny ekran z kolei ma przekątną 6,2” i rozdzielczość 2268×832 pikseli – tu również jest adaptacyjne odświeżanie do 120 Hz.

Urządzenie działa dzięki procesorowi Snapdragon 888 (nie ma wersji z Exynosem), z 12 GB RAM i Androidem 11. Wymiary Galaxy Z Fold 3 po złożeniu to 67,1×158,2×16 mm, a po rozłożeniu – 128,1×158,2×6,4 mm. Waga – 271 g.

Bateria, jaką znajdziemy w Galaxy Z Fold 3, ma pojemność 4400 mAh i możemy ją ładować z mocą 25 W przewodowo i 10 W indukcyjnie. Do tego smartfon wspiera bezprzewodowe ładowanie zwrotne – 4,5 W.

Co ważne, w przeciwieństwie do Galaxy Z Flip 3, w Galaxy Z Fold 3 znajdziemy dwa sloty kart nanoSIM i dodatkowo eSIM.

Cena i dostępność Galaxy Z Fold 3 w Polsce

Samsung Galaxy Z Fold 3 będzie dostępny w Polsce w trzech wersjach kolorystycznych: czarnej, zielonej oraz srebrnej. Cena Galaxy Z Fold 3 w wersji 8 GB RAM / 256 pamięci wynosi 8299 złotych, natomiast 12 GB RAM i 512 GB pamięci – 8799 złotych.

W przedsprzedaży gratis dodawany jest zestaw Notepack: etui Flip Cover z rysikiem S Pen Fold Edition i ładowarkę sieciową oraz ubezpieczenie Samsung Care+ na rok. Dodatkowo, można otrzymać do 1000 złotych zwrotu na konto, spełniając szereg wymagań – po szczegóły warto zajrzeć na stronę producenta, bo, wierzcie mi, są one skomplikowane.

