Samsung potwierdził, że te smartfony dostaną Androida 14 i One UI 6. Dobre wieści!

Choć Samsung oficjalnie zaanonsował One UI 6, oparte na Androidzie 14, już 5 października 2023 roku, to wciąż nie opublikował pełnej listy urządzeń, które otrzymają najnowszą wersję oprogramowania. Koreańczycy uchylili jednak rąbka tajemnicy. I (pozytywnie) zaskoczyli.

Android 14 z One UI 6 trafiają już na pierwsze smartfony Samsunga

Prezentacja One UI 6 na początku października 2023 roku nie była szczególnie ekscytująca, ponieważ najnowsza wersja nakładki nie przynosi rewolucyjnych zmian – Samsung coś poprawił, coś dodał i to w zasadzie tyle. Trudno jednak oczekiwać więcej, gdyż Android jest już tak dojrzałym systemem, że niełatwo wprowadzić do niego coś spektakularnego. To przyniesie dopiero seria Galaxy S24 na czele z Galaxy S24 Ultra.

Nie zmienia to jednak faktu, że wiele osób czeka z niecierpliwością na aktualizację do najnowszej wersji oprogramowania. I pierwsi użytkownicy już ją dostali, gdyż Samsung udostępnił Androida 14 z One UI 6 właścicielom Galaxy S23, Galaxy S23+ i Galaxy S23 Ultra, również w Polsce. Które jeszcze smartfony mogą liczyć na to samo?

Te smartfony Samsunga na pewno dostaną system Android 14 i nakładkę One UI 6

Podczas prezentacji One UI 6 Koreańczycy nie wspomnieli ani słowem, które urządzenia i kiedy otrzymają aktualizację. Do tej pory nie pojawił się też żaden harmonogram udostępniania Androida 14 z One UI 6. Amerykański newsroom producenta uchylił jednak rąbka tajemnica. Przekazywane przez niego informacje są pozytywnie zaskakujące.

Amerykański oddział Samsunga przekazuje, że system Android 14 z One UI 6 otrzymają nie tylko smartfony z serii Galaxy S23, ale też modele z linii Galaxy S22, Galaxy S21, Galaxy S20 i Note 20, a także Galaxy Z Fold 5, Galaxy Z Fold 4, Galaxy Z Fold 3, Galaxy Z Fold 2, Galaxy Z Flip 5, Galaxy Z Flip 4, Galaxy Z Flip 3, Galaxy Z Flip 5G i Galaxy Z Flip LTE. Ponadto aktualizacja trafi do posiadaczy Galaxy A54 5G i Galaxy A53 5G.

Według informacji, którymi do tej pory dysponowaliśmy, tj. nieoficjalną listą smartfonów i tabletów Samsunga, które na pewno mogą dostać Androida 14 i One UI 6, nie wszystkie wymienione oficjalnie przez amerykański oddział producenta smartfony mogły liczyć na aktualizację – mowa tu o tych z serii Galaxy S20 i Galaxy Note 20 oraz Galaxy Z Fold 2, Galaxy Z Flip 5G i Galaxy Z Flip LTE. Wygląda jednak na to, że Koreańczycy udostępnią najnowszego Androida także modelom z 2020 roku, przynajmniej tym flagowym.

Aktualizacja:

Samsung potwierdził też, że Androida 14 z One UI 6 dostaną również modele Galaxy A34 5G, Galaxy A33, Galaxy M54, Galaxy M53, Galaxy M34 i Galaxy M33.