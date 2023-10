Kupujesz Galaxy A54 5G, a Samsung oddaje Ci część pieniędzy

Ta promocja to kolejne potwierdzenie tego, że południowokoreański producent naprawdę lubi oddawać część pieniędzy za zakupy klientom. Tym razem specjalną ofertą został objęty smartfon Samsung Galaxy A54 5G. Ile cashbacku za jego zakup można otrzymać i jak skorzystać z tej oferty?

Samsung odda Ci pieniądze za zakup smartfona

Tak jak już wspomniałem, to nie pierwsza promocja tego typu. Samsung regularnie przygotowuje promocje, w których serwuje swoim klientom cashback za zakup swoich produktów. Warto przypomnieć, że podobna oferta obowiązuje przy zakupie modelu Galaxy A34 5G – o szczegółach tej promocji informowaliśmy Was już na łamach Tabletowo.

Samsung Galaxy A54 5G to smartfon ze średniej półki, który może pochwalić się 6,4-calowym wyświetlaczem AMOLED o rozdzielczości Full HD+ z funkcją odświeżania obrazu z częstotliwością 120 Hz. Motorem napędowym tego modelu jest Exynos 1380, który współpracuje z 8 GB RAM. Na pokładzie znalazł się także m.in. 50 Mpix aparat główny i 32 Mpix kamerka do selfie. Za dostarczanie energii do wszystkich podzespołów odpowiada 5000 mAh akumulator, który wspiera ładowanie o mocy 25 W.

Galaxy A54 5G oficjalnie pojawił się w naszym kraju 15 marca 2023 roku. Wówczas jego cena wynosiła 2399 złotych. Teraz trzeba zapłacić za niego 400 złotych mniej, czyli 1999 złotych, a dzięki promocji przygotowanej przez producenta można zgarnąć 300 złotych zwrotu. Ostateczna cena smartfona wyniesie wiec 1699 złotych. Trzeba przyznać, że to atrakcyjna oferta. Jak odebrać cashback?

Galaxy A54 5G (fot. Katarzyna Pura | Tabletowo.pl)

Jak skorzystać z oferty?

Samsung poinformował o możliwości uzyskania zwrotu pieniędzy za zakup Galaxy A54 5G. Cashback w tym wypadku wyniesie dokładnie 300 złotych. Skorzystanie z tej oferty jest naprawdę proste, ponieważ cała procedura została zawarta w zaledwie kilku krokach.

Podstawowym wymogiem skorzystania z tej promocji jest zakup smartfona do 12 listopada 2023 roku u jednego z partnerów handlowych producenta lub w jego oficjalnym sklepie. Następnie do 19 listopada 2023 roku konieczna jest aktywacja urządzenia. Potem należy zalogować się w aplikacji Samsung Members, kliknąć w baner promocyjny i wypełnić poprawnie formularz zgłoszeniowy do 26 listopada 2023 roku. Dołączony do niego musi zostać dowód zakupu urządzenia.

Żeby skorzystać z promocji, zarówno aktywacja smartfona, jak i wypełnienie formularza musi odbyć się na terenie Polski. Po pozytywnej weryfikacji zgłoszenia w ciągu 21 dni otrzymacie zwrot pieniędzy. Wśród partnerów handlowych biorących udział w akcji znalazły się sklepy takie jak RTV Euro AGD, Media Expert, Media Markt, Komputronik, x-kom, NEONET i wiele innych. Ich pełną listę znajdziecie w regulaminie promocji.