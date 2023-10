Samsung zaprezentował One UI 6. Co nowego?

Wczoraj Google oficjalnie udostępniło system Android 14. Dziś Samsung zaprezentował nową wersję swojego interfejsu – One UI 6, który bazuje na najnowszym Androidzie. Jakie funkcje, zmiany i nowości przynosi?

Co nowego w One UI 6?

Samsung zdecydował się „posprzątać” panel szybkich ustawień – w One UI 6 ustawienia WiFi i Bluetooth znajdują się na samej górze, a funkcje związane z ustawieniem jasności podświetlenia, włączenia trybu ochrony wzroku i trybu ciemnego zostały zgrupowane w jednej sekcji. Ponadto producent deklaruje, że użytkownikom łatwiej będzie odnaleźć interesujące ustawienie dzięki lepszemu kontrastowi i lepszemu pogrupowaniu.

Koreańczycy zaktualizowali też widżet pogody – teraz pokaże on nie tylko informację o aktualnej pogodzie, ale również wyświetli wskazówki i prognozę, na przykład zaleci zabranie parasola, ponieważ ma padać deszcz. Ponadto One UI 6 zawiera nowy krój pisma – One UI Sans, który ma poprawić czytelność. Użytkownicy będą mogli także jeszcze bardziej spersonalizować swój ekran blokady, w tym zmienić rozmiar zegara.

Aktualizacji doczekała się również aplikacja Galerii – smartfony z One UI 6 przeanalizują otwarte zdjęcie i zaproponują skorzystanie z funkcji edycji bazujących na sztucznej inteligencji, aby na przykład uzyskać efekt portretowy lub usunąć niechciany element z fotografii. Kolejną nowością jest Samsung Studio, które umożliwia wielowarstwowe edytowanie wideo bezpośrednio z poziomu Galerii (m.in. dodanie muzyki i naklejek).

Samsung zapowiedział również dodanie nowych funkcji do Samsung child account (jak udostępnianie metod płatności i zarządzanie połączeniami przychodzącymi od nieznanych numerów) oraz możliwość dodania do Samsung Wallet prawa jazdy i weryfikacji go online (nie w Polsce).

Oczywiście w One UI 6 skupiono się również na bezpieczeństwie – Koreańczycy zapowiedzieli, że rozwiązanie o nazwie Samsung Knox Vault, które ma chronić dane użytkowników zarówno przed atakami programowymi, jak i sprzętowymi, będzie dostępne od 2024 roku również na wybranych modelach z serii Galaxy A.

Ponadto One UI 6 zawiera aktualizacje panelu bezpieczeństwa i prywatności, dzięki czemu użytkownicy mogą łatwiej niż kiedykolwiek widzieć i kontrolować to, co dzieje się z ich danymi.

Które smartfony Samsunga dostaną aktualizację do One UI 6?

Podczas prezentacji One UI 6 Koreańczycy nie podali listy urządzeń, które otrzymają nową wersję nakładki ani daty jej udostępnienia. Na Tabletowo znajdziecie jednak nieoficjalną, choć wiarygodną listę modeli Galaxy, które mogą dostać Androida 14.