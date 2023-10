Drogie smartfony Samsunga sprzedają się świetnie

Samsung opublikował dziś swoje wyniki finansowe za trzeci kwartał 2023 roku. Dowiedzieliśmy się też, jak dobrze sprzedają się jego najdroższe smartfony.

Samsung nie narzeka na sprzedaż flagowych smartfonów

Koreańczycy poinformowali dziś, że przychody za trzeci kwartał 2023 roku wyniosły 67,40 bln wonów, a zysk operacyjny 2,43 bln KRW. Obie liczby są mniejsze niż przed rokiem, gdy było to odpowiednio 76,78 bln KRW i 10,85 bln KRW. O ile w pierwszym przypadku mamy do czynienia ze spadkiem o „tylko” ~9 bln KRW, to w drugim już aż o ~8,4 bln, czyli ~80%!

Samsung Galaxy Z Fold 5 i Galaxy Z Flip 5 (fot. Tabletowo.pl)

W oficjalnym komunikacie Koreańczycy nie odnoszą się jednak do wyników za trzeci kwartał 2022 roku – zamiast tego podają, że przychody były wyższe o 12% niż w poprzednim kwartale, natomiast zysk „wrósł sekwencyjnie” głównie dzięki silnej sprzedaży flagowych modeli w segmencie urządzeń mobilnych oraz dużemu popytowi na wyświetlacze, a także zmniejszeniu straty w Dywizji Device Solutions (DS).

Dywizja Device eXperience (DX), odpowiedzialna za urządzenia mobilne i telewizory, zaraportowała solidne wyniki dzięki solidnej sprzedaży smartfonów i telewizorów klasy premium. MX Business i Networks Business wygenerowały w trzecim kwartale 30 bln KRW skonsolidowanych przychodów i 3,3 bln KRW zysku operacyjnego. Są to zatem podobne liczby jak rok temu (odpowiednio 32,21 bln KRW i 3,24 bln KRW).

Jak dobrze sprzedają się flagowe smartfony Samsunga?

Choć w raporcie finansowym za trzeci kwartał 2023 roku znajduje się wiele cyferek, to Samsung nie podaje w nim, ile sztuk swoich tegorocznych flagowców sprzedał od dnia ich premiery. Taką informację przekazał jednak Revegnus – dane mają pochodzić z Hana Securities Co.,Ltd. W ciągu ośmiu miesięcy sprzedano 22,89 mln sztuk smartfonów z serii Galaxy S23, w tym 10,69 mln Galaxy S23 Ultra oraz 4,11 mln Galaxy S23+ i 8,09 mln Galaxy S23. To o 22% więcej niż w przypadku serii Galaxy S22 w podobnym okresie dostępności.

Inaczej sytuacja wygląda, jeśli spojrzymy na Galaxy Z Fold 5 i Galaxy Z Flip 5 – w ciągu dwóch pierwszych miesięcy ten pierwszy sprzedał się w 1,25 mln sztuk, a drugi w 2,26 mln egzemplarzy. Łącznie daje to 3,51 mln i jest to mniej niż wynosiła liczba sprzedanych smartfonów Galaxy Z Fold 4 i Galaxy Z Flip 4 w analogicznym okresie w 2022 roku. W ich przypadku było to odpowiednio 1,35 mln i 2,28 mln sztuk (łącznie 3,63 mln).

Jeśli jesteście zainteresowani tegorocznymi flagowcami Samsunga, to właśnie trwa promocja na Galaxy S23, Galaxy Z Fold 5 i Galaxy Z Flip 5 – szczegóły znajdziecie na Tabletowo.pl.