Samsung pokazał, co będzie potrafił aparat w Galaxy S24 Ultra – WOW!

Samsung nie ma w zwyczaju zdradzać czegokolwiek na temat nadchodzących urządzeń, jednak tym razem Koreańczycy opublikowali informację, która stanowi zapowiedź możliwości Galaxy S24 Ultra.

Samsung Galaxy S24 Ultra zaoferuje niespotykane dotąd w Galaxy możliwości

Samsung zapowiedział oficjalnie dwie nowe funkcje – ISOCELL Zoom Anyplace i E2E AI Remosaic, które będą dostępne w Galaxy S24 Ultra. Koreańczycy co prawda nie powiedzieli tego wprost, ale w informacji na ich temat wspominają o matrycy o rozdzielczości 200 Mpix oraz procesorze Qualcomm Snapdragon 8 i silniku Qualcomm AI – a wiemy, że następca Galaxy S23 Ultra otrzyma 200 Mpix sensor i właśnie ten SoC Qualcomma.

Samsung informuje, ze nowa funkcja ISOCELL Zoom Anyplace wraz z silnikiem Qualcomm AI natychmiast wykrywają poruszający się obiekt i automatycznie śledzą go, dzięki czemu cały czas znajduje się on w kadrze, więc nigdy nie zniknie z pola widzenia. To jednak niejedyna umiejętność tego rozwiązania.

Dzięki ISOCELL Zoom Anyplace i aparatowi o rozdzielczości 200 Mpix można również jednocześnie nagrywać cały obszar oraz jego wybraną część w przybliżeniu – co najważniejsze: bez utraty jakości. Do tej pory bowiem, gdy użytkownicy przybliżali część kadru po nagraniu wideo, jego jakość była zauważalnie niższa.

Technologia E2E AI Remosaic ma natomiast skracać czas od naciśnięcia spustu migawki do zapisania zdjęcia w formacie JPEG w rozdzielczości 200 Mpix. Koreańczycy deklarują, że dzięki temu rozwiązaniu fotografie mają mieć bogatszą szczegółowość i kolory, a jakość obrazu będzie rzadziej ulegać pogorszeniu w wyniku utraty danych z powodu opóźnienia.

Finalna specyfikacja aparatu w Samsungu Galaxy S24 Ultra ujawniona

Jeden z branżowych informatorów, Revegnus, udostępnił (podobno) finalną specyfikację aparatów, jakie znajdą się na tyle Galaxy S24 Ultra:

główny 200 Mpix z sensorem ISOCELL HP2 z pikselami wielkości 0,6 μm (przed użyciem technologii łączenia),

ultraszerokokątny 12 Mpix z matrycą Sony IMX564 z pikselami o rozmiarze 1,4 μm,

teleobiektyw 10 Mpix z sensorem Sony IMX754 z pikselami wielkości 1,12 μm i 3x zoomem optycznym (wcześniej była mowa o Sony IMX875),

teleobiektyw 50 Mpix z matrycą Sony IMX854 z pikselami o rozmiarze 0,7 μm i 5x zoomem optycznym.

Premiery serii Samsung Galaxy S24 spodziewamy się w styczniu 2024 roku.