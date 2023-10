Nowy Samsung niespodziewanie zadebiutował w Polsce. Już możesz go kupić

Choć Samsung w przeszłości sprzedawał smartfony z tej serii w Polsce, to jednak nie spodziewaliśmy się, że ten model trafi do Polski. A tymczasem tak się właśnie stało – już można go kupić. Ile kosztuje?

Smartfon Samsung Galaxy M34 5G dostępny w Polsce

Galaxy M34 5G zadebiutował oficjalnie ponad trzy miesiące temu, w lipcu 2023 roku. Smartfon oferuje przyzwoitą specyfikację techniczną, w tym akumulator o dużej pojemności, zatem jak najbardziej ma szansę odnieść sukces w Polsce, szczególnie że jego cena jest przystępna. Zanim jednak do niej przejdziemy, przypomnijmy sobie, co znajduje się na pokładzie tego urządzenia.

Samsung Galaxy M34 5G (źródło: Amazon)

Niewątpliwie najmocniejszą – dosłownie – stroną Galaxy M34 5G, podobnie jak innych smartfonów z tej serii, jest akumulator o pojemności. Samsung wyposażył bowiem ten model w baterię 6000 mAh, który można ładować przewodowo z mocą do 25 W, aczkolwiek od razu trzeba zauważyć, że producent nie dodaje w zestawie żadnej ładowarki.

Inne parametry Galaxy M34 5G również są atrakcyjne, bo smartfon oferuje też na przykład wyświetlacz AMOLED o przekątnej 6,5 cala i rozdzielczości Full HD+ z funkcją odświeżania obrazu z częstotliwością 120 Hz i Corning Gorilla Glass 5. generacji, a także solidne zaplecze fotograficzne – 12 Mpix aparat na przodzie i zestaw trzech aparatów na tyle: 50 Mpix (f/1.8) z optyczną stabilizacją obrazu + 8 Mpix (f/2.2) z obiektywem ultraszerokokątnym + 2 Mpix (f/2.4) do zdjęć makro.

6.5 Ocena 8 Ocena

Sercem smartfona jest procesor Exynos 1280 z modemem 5G, a do tego Galaxy M34 5G w wersji dostępnej w Polsce ma 6 GB RAM i 128 GB pamięci wbudowanej – obie można rozszerzyć, tę ostatnią za pomocą karty microSD o pojemności do 1 TB. Urządzenie fabrycznie ma zainstalowany system operacyjny Android 13 i można spodziewać się, że Samsung zapewni mu 4 aktualizacje Androida i poprawki zabezpieczeń przez 5 lat.

Polska cena smartfona Samsung Galaxy M34 5G, dostępność

Smartfon pojawił się w sklepie RTV Euro AGD, w którym za konfigurację 6/128 GB trzeba zapłacić 1449 złotych. To atrakcyjna cena, biorąc pod uwagę, że jest podobny do Galaxy A34 5G, który kosztował na start w Polsce 1899 złotych. Do wyboru są trzy wersje kolorystyczne: granatowa, niebieska i srebrna.

Samsung Galaxy M34 5G nie jest jednak dostępny w sklepie RTV Euro AGD „od ręki”, bowiem widnieje w nim informacja, że zamówienie zostanie dostarczone w ciągu 14 dni, co oznacza, że sklep może jeszcze nie mieć tego urządzenia w swoim magazynie.