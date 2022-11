Orange i Play mają już oferty na Boże Narodzenie 2022

Mimo że Boże Narodzenie 2022 dopiero za ponad siedem tygodni, Orange i Play już przygotowały specjalne oferty z tej okazji. Na klientów czekają smartfony i telewizory za złotówkę oraz rabaty do nawet 50%.

Oferta Orange na Boże Narodzenie 2022 dla klientów indywidualnych

Klienci, którzy kupią smartfon z abonamentem Plan M lub Plan L albo wybrany pakiet Love, otrzymają drugi smartfon lub smartwatch za 1 złoty. Co ważne, może to być zarówno nowa umowa, jak i przedłużenie obecnej. Do wyboru są różne zestawy, na przykład:

Operator przygotował również promocję, w ramach której klient otrzyma za złotówkę smartfon realme narzo 50i Prime lub 32-calowy telewizor TCL 32D4300. Mogą z niej skorzystać osoby, które do 3 listopada 2022 roku nie posiadały pakietu Love i kupią ofertę Love Standard, a także wszyscy klienci, którzy wybiorą pakiet Love Extra lub Love Premium (w tym przedłużający swoją umowę).

źródło: Biuro prasowe Orange Polska

Co ważne, klienci mogą skorzystać z obu promocji na Boże Narodzenie 2022, tj. otrzymać drugi smartfon lub smartwatch za 1 złoty do abonamentu komórkowego oraz dostać smartfon marki realme albo telewizor TCL za 1 złoty, jeśli jednocześnie kupią pakiet Love. Świąteczna oferta Orange obowiązuje do 2 stycznia 2023 roku.

Oferta Orange na Boże Narodzenie 2022 dla klientów firmowych

Operator nie zapomina też o klientach firmowych – dla nich również przygotowano zestawy z drugim urządzeniem za złotówkę, w tym sześć z prezentem, którego wartość to nawet 1137 złotych (+ VAT). Ponadto mogą oni skorzystać z najnowszej odsłony akcji Szczególnie polecane smartfony, w ramach której kupią je w najniższych cenach na rynku (potrwa ona do 30 listopada 2022 roku).

Klienci biznesowi otrzymają na święta Bożego Narodzenia też dodatkowy pakiet 300 GB do wykorzystania w kraju w ciągu maksymalnie 6 miesięcy, jeśli wybiorą dowolny Plan Firmowy lub mobilny Internet Biurowy. Ponadto dla klientów Internetu Biurowego przygotowano prezenty za 1 złoty (+ VAT) – słuchawki JBL T660 BT NC lub smartwatch realme Watch 3.

9.5 Ocena

Oferta Play na Boże Narodzenie 2022

Promocja Play na święta Bożego Narodzenia zacznie obowiązywać od jutra, tj. 4 listopada 2022 roku. W jej ramach klienci, którzy przeniosą swój numer z innej sieci i wybiorą abonament M, L lub HOMEBOX ze smartfonem marki Samsung albo Xiaomi, otrzymają na niego rabat w wysokości nawet 50%, a ponadto będą mogli rozłożyć jego spłatę na raty 0%.

W promocji będzie można kupić m.in. modele:

Z podobnej promocji będą od jutra mogli skorzystać również klienci, którzy wybiorą ofertę Play dla Firm L lub XL.

źródło: Biuro prasowe Play

Ponadto operator przygotował świąteczny zestaw JuniorBOX – osoby, które kupią dowolny smartfon w ramach tej oferty, otrzymają w prezencie słuchawki bezprzewodowe Nokia Go Earbuds 2+ z funkcją redukcji hałasu otoczenia lub zegarek Maxcom Aurum, a także pakiet 100 GB do wykorzystania przez 90 dni w social mediach.

Jeśli klient dodatkowo przeniesie numer z innej sieci i wybierze ofertę MIX Elastyczny 50/100 lub 60/120, otrzyma 6 miesięcy (doładowań) bez opłat, a w przypadku standardowego MIX-a 3 miesiące (doładowania) bez opłat.