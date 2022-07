Smartfon nie ma tutaj szans z telewizorem. Polacy wolą te drugie

Wydawałoby się, że gdybyśmy zadali pytanie: bez czego nie wyobrażasz sobie życia?, to częściej padłaby odpowiedź smartfon niż telewizor. Tymczasem okazuje się, że Polacy bardzo chętnie zasiadają przed swoimi telewizorami i to właśnie ich najchętniej używają do konsumpcji treści.

Smartfon to centrum rozrywki?

Smartfony towarzyszą nam prawie zawsze i wszędzie. Tutaj warto wspomnieć, że nie należy korzystać z nich podczas dłuższego posiedzenia w toalecie, ponieważ w ten sposób na urządzenie przenoszone są bakterie, których z pewnością nie chcielibyście mieć potem na twarzy – a wystarczy zadzwonić do kogoś, by tak się stało. Przyznajcie, że to obrzydliwe.

Smartfony służą nie tylko do komunikacji, tj. dzwonienia, wysyłania SMS-ów/MMS-ów i korzystania z komunikatorów internetowych, ale też do szeroko pojętej rozrywki. Użytkownicy grają na nich w gry oraz oglądają materiały wideo z różnych serwisów, zarówno krótsze filmy na TikToku, Instagramie, Facebooku czy YouTube, jak i dłuższe na platformach streamingowych. Okazuje się jednak, że – chociaż tak właśnie mogłoby się wydawać – smartfony nie są dla mieszkańców Polski bezkonkurencyjnymi urządzeniami do konsumowania treści.

Telewizory wygrywają ze smartfonami

Na zlecenie TP Vision (właściciela marki Philips TV & Sound) zostało przeprowadzone badanie (na reprezentatywnej grupie osób w wieku od 18 do 75 lat), z którego wynika, że telewizory cieszą się ogromną popularnością wśród mieszkańców Polski – posiada go aż 97% gospodarstw domowych. Mało tego – ponad połowa z nich ma nawet dwa lub więcej. Ponad 77% ankietowanych powiedziało też, że telewizor to istotny element ich salonu, a dla ponad połowy zapytanych odgrywa on nawet istotną rolę w codziennym życiu.

Ponadto w badaniu poruszono kwestię przyszłości telewizorów. Ponad 75% ankietowanych stwierdziło, iż spodziewa się, że za pięć lat nadal będzie miało to urządzenie w swoim salonie. Co więcej, więcej niż 47% badanych zapowiedziało, że planuje kupić telewizor z jeszcze większym ekranem niż ten, który aktualnie posiadają.

fot. Pexels

Dlaczego Polacy zdecydowanie bardziej wolą konsumować treści na telewizorach niż smartfonach? Aż 82% badanych wskazało na lepszą jakość obrazu, a 81% również na lepszą jakość dźwięku. Ponadto 69% osób powiedziało, że w przypadku telewizora połączenie z internetem jest stabilniejsze, co jest nie bez znaczenia podczas korzystania chociażby z serwisów streamingowych z wideo na żądanie. Warto też dodać, że dla ponad 40% pytanych telewizja wciąż jest głównym źródłem informacji.

Wygląda zatem na to, że telewizory mają przed sobą świetlaną przyszłość. Ich producenci cały czas wdrażają innowacje w tym segmencie rynku i nawet jeśli kiedyś znaczenie tych urządzeń zacznie spadać, to na pewno nie stanie się to w najbliższym czasie.