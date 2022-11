Rabat na Xiaomi 12 Lite. Masz 7 dni, żeby skorzystać

Xiaomi 12 Lite jest świeżynką na polskim rynku, ponieważ oficjalnie zadebiutował na nim na początku zeszłego tygodnia. Od dziś, przez tydzień, możecie kupić jego lepszą wersję w niższej cenie. Natomiast jeszcze tylko do dziś obowiązuje promocja na tańszą konfigurację. W obu przypadkach rabat wynosi 200 złotych.

Tygodniowa promocja na Xiaomi 12 Lite

Orange jeszcze przed oficjalną premierą Xiaomi 12 Lite w Polsce wprowadził do sprzedaży wersję z 8 GB RAM i 128 GB wbudowanej pamięci w cenie 2299 złotych. Regularna cena konfiguracji z 6 GB RAM i również 128 GB pamięci wewnętrznej została zaś ustalona na 2199 złotych. Oznacza to, że za dodatkowe (i na pewno bardzo cenne) 2 GB RAM trzeba dopłacić zaledwie 100 złotych. Wybór wydaje się zatem prosty.

Teraz podjęcie decyzji o zakupie najnowszego w Polsce smartfona chińskiego producenta jest łatwiejsze, ponieważ dziś możecie skorzystać z aż dwóch promocji na Xiaomi 12 Lite. Pierwszą przygotowało Orange i dzięki niej kupicie tego średniaka bez umowy o 200 złotych taniej, tj. za 2099 złotych, do 9 listopada 2022 roku.

Oferta jest dostępna w sklepie internetowym operatora – możecie zarówno zapłacić za smartfon z góry, jak i wybrać spłatę w 20 ratach 0% (tj. bez dodatkowych kosztów pod warunkiem terminowej spłaty rat). Jeśli zaś zdecydujecie się kupić go wraz abonamentem, otrzymacie rabat w wysokości 240 złotych, aczkolwiek akcją promocyjną objęte są tylko wybrane abonamenty.

Druga promocja kończy się już dziś

Z okazji polskiej premiery Xiaomi 12 Lite producent przygotował promocję na wersję z 6 GB RAM i 128 GB pamięci wewnętrznej. Od jutra będzie ona kosztowała 2199 złotych, ale jeszcze do dziś możecie kupić ją za 1999 złotych, aczkolwiek tylko w sklepach stacjonarnych i internetowych marki, czyli Mi-Home.pl, Mi-Store.pl i MiMarkt.pl.

Jeszcze do niedawna ta oferta wydawała się całkiem kusząca, lecz przez najnowszą promocję Orange straciła ona na atrakcyjności. 100 złotych to bardzo mała różnica, a w smartfonie z Androidem zawsze lepiej mieć więcej RAM, ponieważ aplikacje mają coraz większe wymagania i dopłacenie do 8 GB RAM zdecydowanie będzie odpowiedzialną na przyszłość decyzją.

Jeśli chcecie przed zakupem przypomnieć sobie lub dowiedzieć się, co oferuje Xiaomi 12 Lite, jego szczegółową specyfikację znajdziecie w przygotowanym przez nas z okazji premiery artykule.