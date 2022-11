Oglądasz filmy z napisami czy lektorem? Wiemy, co Polacy wybierają częściej

Wolicie napisy i niczym niezakłócone oryginalne dialogi czy jednak lektora? Babbel, platforma do nauki języków obcych, postanowiła przeprowadzić badanie na Polakach i dowiedzieć się, jak oglądamy filmy.

Teraz często mamy możliwość wyboru

W dobie serwisów streamingowych, w przeciwieństwie do klasycznej telewizji, nie jesteśmy skazani na tylko jedną formę tłumaczenia filmów, która do niedawna zazwyczaj sprowadzała się do lektora lub dubbingu. Teraz, wykonując kilka kliknięć, możemy zdecydować się na preferowaną przez nas ścieżkę dźwiękową.

Warto też zauważyć, że w Polsce możemy zaobserwować podobne trendy, jak na całym świecie. Otóż tradycyjna telewizja coraz wyraźniej traci na znaczeniu. Nie powinno to jednak nikogo dziwić – serwisy VOD mają szereg zalet względem telewizji. Przede wszystkim nie jesteśmy ograniczeni do z góry wybranych filmów czy seriali, które często nadawane są tylko o wyznaczonych godzinach.

Jak wynika z badania przeprowadzonego przez ARC Rynek i Opinia, ponad połowa badanych przyznaje, że platformy streamingowe zastąpiły im oglądanie filmów w telewizji (59%) i w kinie (56%), a dla 55% osób korzystanie z serwisów VOD stało się niemalże codziennością.

Wolisz filmy z napisami czy lektorem? Wiemy, co wybierają Polacy

Mimo rosnącej popularności platform streamingowych, a także możliwości wyboru (napisów lub lektora), ponad połowa Polaków decyduje się jednak na lektora. Może to wynikać z przyzwyczajenia albo po prostu postrzegania tej metody oglądania jako wygodniejszej.

Z danych opublikowanych przez firmę Babbel dowiadujemy się, że 48% Polaków wybiera oglądanie filmów w oryginalnej wersji językowej na platformach streamingowych. Najwyższy wskaźnik jest w województwie podkarpackim (53%), następnie mamy mazowieckie i warmińsko–mazurskie (52%), a trzecie miejsce zajęło pomorskie z wynikiem 49%. Jeśli już wybieramy oryginalną ścieżkę dźwiękową, to najczęściej jest to język angielski (na drugim miejscu jest niemiecki).

Jak dużą popularnością cieszą się filmy z napisami? Tylko jedna trzecia ankietowanych wskazała, że ogląda filmy na platformach streamingowych z napisami. Trzeba przyznać, że to nie jest bardzo duży odsetek.

W związku z tym, że taki sposób oglądania filmów i seriali może pomóc w nauce języka obcego, aż 80% widzów filmów z napisami stanowią studenci i młodzież ucząca się w szkole. W przypadku filmów z napisami najczęściej decydujemy się na produkcje w języku angielskim, a na drugim miejscu – podobnie do filmów w wersji oryginalnej – znalazł się niemiecki.

