Nowe słuchawki Jabra są dla tych, którzy lubią pracować w ciszy (i mogą za to słono zapłacić)

Firma Jabra pokazała nowe słuchawki Evolve2 Buds, które – jak podkreśla producent – przeznaczone są dla osób pracujących hybrydowo. Wśród ich zalet wymieniana jest wygoda użycia niezależnie od miejsca, a także funkcja aktywnej redukcji szumów.

Reklama

Słuchawki dla osób, które chcą pracować w ciszy

W ofercie firmy Jabra znajdziemy wiele modeli słuchawek, które często cieszą się dobrymi opiniami. Użytkownicy i recenzenci doceniają m.in. jakość dźwięku, a także oferowane funkcje oraz kompatybilność z wieloma różnymi urządzeniami.

Najnowsza propozycja firmy, czyli słuchawki douszne true wireless Jabra Evolve2 Buds, ma spełnić wymagania osób pracujących w formie hybrydowej lub często muszących korzystać z komputera w podróży. Producent chwali się, że słuchawki powinny świetnie sprawdzić się podczas rozmów prowadzonych z wykorzystaniem komunikatorów Microsoft Teams i Zoom.

Autorska technologia MultiSensor Voice ma zapewnić wysoką jakość rozmów. Wykorzystuje ona połączenie czterech mikrofonów, czujników przewodnictwa kostnego oraz algorytmy, aby maksymalnie blokować hałas otoczenia. Dzięki temu użytkownik ma być wyraźnie słyszany przez rozmówców.

W celu zapewnienia większego komfortu pracy w miejscach, gdzie jest większy hałas (np. rozmowy innych osób), słuchawki Jabra Evolve2 Buds zostały wyposażone w funkcję regulowanej i aktywnej redukcji hałasu (ANC). Jeśli faktycznie to rozwiązanie działa w nich dobrze, to jak najbardziej powinniśmy docenić te słuchawki, gdy do skupienia się potrzebujemy ciszy.

Co jeszcze oferują słuchawki Jabra Evolve2 Buds?

Słuchawki Jabra Evolve2 Buds, dzięki specjalnemu adapterowi USB, zapewniają zasięg do 20 metrów, co pozwala na odejście od komputera, bez obawy o utratę jakości prowadzonych rozmów. Ponadto możemy jednocześnie połączyć się z dwoma urządzeniami, aby przykładowo łatwo przejść od pracy na komputerze do rozmowy na smartfonie. Do komunikacji z innymi urządzeniami wykorzystywany jest moduł Bluetooth 5.2.

Jeśli chodzi o czas pracy na akumulatorze, to Jabra Evolve2 Buds zapewnią do 5 godzin prowadzenia rozmów, do 8 godzin odtwarzania muzyki z aktywnym ANC i do 10 godzin słuchania muzyki z wyłączonym ANC. Etui pozwala wydłużyć cały czas pracy do 33 godzin, a już po 5 minutach ładowania powinniśmy otrzymać do 1 godziny działania.

Warto jeszcze dodać, że słuchawki mają stopień ochrony IP57, a każda słuchawka waży 5,4 grama. Tanio jednak nie jest – Evolve2 Buds zostały wycenione na 259 euro, a na polskiej stronie cena wynosi „od 1472,31 złotych” (można bowiem dodać funkcję bezprzewodowego ładowania – wówczas cena wzrasta do 1642,05 złotych z VAT).