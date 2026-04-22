Jeśli masz tego iPhone’a, czas pomyśleć o kupnie nowego

Smartfony Apple kupowane są m.in. dlatego, że ich producent zapewnia im wsparcie w postaci aktualizacji oprogramowania przez wiele lat. Kiedyś jednak ono się kończy – te iPhone’y (prawdopodobnie) nie dostają najnowszej wersji systemu – iOS 27. Na liście znajdują się cztery modele.

Te iPhone’y (prawdopodobnie) nie otrzymają aktualizacji do iOS 27

23 marca 2026 roku Apple oficjalnie zapowiedziało, że konferencja WWDC 2026 dla deweloperów (Worldwide Developers Conference) rozpocznie się 8 czerwca 2026 roku. W jej trakcie zaanonsowane zostaną najnowsze wersje systemów operacyjnych firmy z Cupertino, w tym iOS 27, iPadOS 27 i watchOS 27.

Jako pierwsi dostęp do nich uzyskają deweloperzy, natomiast kilka tygodni później do grona testerów – w ramach publicznych testów beta – powinni móc dołączyć również ci, którzy nie są programistami, ale są ciekawi nowości, jakie przyniosą nowe wydania systemów Apple.

Stabilna wersja iOS 27 i innych platform powinna natomiast trafić do wszystkich użytkowników jesienią 2026 roku, niedługo po premierze smartfonów iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max i iPhone Ultra oraz nowych smartwatchy. Nie wszyscy jednak mogą się spodziewać aktualizacji.

Jeden z informatorów z Chin opublikował listę smartfonów Apple, które mają otrzymać aktualizację do iOS 27. Brakuje na niej czterech modeli, których właściciele mogli mieć nadzieję, że producent nadal będzie o nich pamiętał.

Te iPhone’y (prawdopodobnie) nie dostaną aktualizacji do iOS 27:

Pierwsze trzy modele zostały zaprezentowane 10 września 2019 roku, natomiast iPhone SE 2. generacji – 15 kwietnia 2020 roku. Wszystkie cztery zadebiutowały z iOS 13 na pokładzie i otrzymały aktualizacje do iOS 14, iOS 15, iOS 16, iOS 17, iOS 18 i iOS 26 w 2025 roku.

Apple zapewniło im zatem wsparcie przez nawet 6 lat, w związku z czym trudno mieć pretensje do producenta, że w końcu postanowił skreślić je z listy kwalifikujących się do aktualizacji systemu modeli.

Które iPhone’y dostaną aktualizację do iOS 27?

Aktualizację do iOS 27 otrzymają wszystkie smartfony, zaprezentowane od drugiej połowy 2020 roku: