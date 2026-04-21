Samsung szykuje nowe słuchawki. Dzięki temu dołączy do wąskiego grona

Każdego z nas charakteryzują różne gusta i guściki. Jedni lubią słuchawki nauszne, inni preferują bardziej kompaktowe rozwiązania. Nic dziwnego, że Samsung pracuje nad kolejnym typem słuchawek w ofercie.

Najpopularniejsze słuchawki do smartfona

Wyjaśnijmy sobie na początku dwie rzeczy. Pierwsza – nie każdy chce nosić ze sobą na zewnątrz duże słuchawki nauszne. Druga – słuchawki przewodowe to dzisiaj nisza ze względu na brak analogowego gniazda 3,5 mm wymuszającego stosowanie przejściówek lub zakup czegoś z ograniczonej puli modeli.

Pozostają nam zatem słuchawki TWS, które można z grubsza podzielić na trzy kategorie. Pierwsza to pchełki o bardziej luźnym kształcie, pozbawione gumki zatykającej przewód słuchowy. Druga, o wiele popularniejsza, to słuchawki dokanałowe, gdzie dopasowana końcówka pozwala lepiej odizolować ucho od zewnętrznego hałasu. Tego typu słuchawki mogą kosztować od kilkudziesięciu złotych aż po kwoty zbliżające się do pułapu 2000 złotych.

Jest też trzecia opcja, choć mniej popularna. To słuchawki TWS o konstrukcji otwartej. Zamiast trzymać się blisko przewodu słuchowego, tego typu rozwiązania zazwyczaj wykorzystują pałąki zawijające za małżowinę uszą lub obejmujące ją w kształt litery „C”. Takie rozwiązania pozwalają zachować kontakt z otoczeniem bez stosowania technologii ANC i trybu transparentnego, potrafią lepiej trzymać się głowy podczas treningu czy po prostu odpowiadają osobom, dla których klasyczne pchełki są niewygodne.

Huawei Free Clip 2 – przykład współczesnych słuchawek o otwartej konstrukcji (fot. Jakub Kordasiński | Tabletowo)

Samsung też chce mieć swoje „otwarte” słuchawki

Josh Skinner z serwisu SammyGuru natknął się w firmware One UI na ikonę podpowiadającą, że Samsung pracuje nad własnymi słuchawkami o otwartej konstrukcji. Gdyby potraktować minimalistyczną grafikę bardziej analitycznie, można zauważyć, że całość będzie zawijać się na małżowinie w kształcie litery „C”, obie części będą przypominać sferę ze spłaszczonym fragmentem z zewnątrz. Mikrofony znajdą się natomiast pod podłużnym wycięciem po zewnętrznej stronie słuchawek. Nie wiadomo czy słuchawki będą po prostu oferowały otwartą konstrukcję, czy może wykorzystają przewodnictwo kostne do przeniesienia dźwięku. Nowe słuchawki mogą otrzymać nazwę Galaxy Buds Able.

Jeżeli słuchawki miałyby zadebiutować jeszcze w tym roku, najbardziej prawdopodobnym terminem wydaje się letni Samsung Galaxy Unpacked, w trakcie którego powinniśmy również zobaczyć nowego składaka – model Galaxy Z Fold 8 Wide, którego wygląd poznaliśmy pod koniec marca 2026 roku. Samsung dołączyłby tym samym do innych producentów otwartych słuchawek, których wcale nie jest tak dużo. Swoje propozycje w tym temacie oferuje już Huawei, JBL czy Bose, ale na próżno szukać na liście marek, takich jak Bang & Olufsen, Sony czy Apple.