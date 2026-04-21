Wysyp nowości Oppo. Znakomite smartwatche to dopiero początek

Poznaliśmy globalną wersję Oppo Watch X3, a także Oppo Watch X3 Mini. Producent pokazał też dwa nowe smartfony, tablet oraz słuchawki.

Premiera Oppo Watch X3 – Wear OS i długi czas pracy

Warto zaznaczyć, że wcześniej Oppo Watch X3 zadebiutował w Chinach. Teraz natomiast poznaliśmy globalny model, który różni się przede wszystkim zastosowanym systemem operacyjnym – na pokładzie mamy WearOS 6.0 z zestawem usług i aplikacji Google, które są lepiej dostosowane do europejskiego odbiorcy.

Oppo Watch X3 wyposażony jest w 1,5-calowy wyświetlacz AMOLED o szczytowej jasności 3000 nitów, która – co warto podkreślić – dostępna jest w autorskim trybie sportowym w mocnym świetle słonecznym. Na pozostałych ekranach zegarek osiąga jasność do 1500 nitów. Wyświetlacz chroni szkło szafirowe, a koperta wykonana jest ze stopu tytanu TC4. Wymiary obudowy wynoszą 47,4 x 47,4 x 11 mm (nie licząc wystającego czujnika na spodzie), a waga to 43 g bez paska. Zegarek spełnia normy 5 ATM i IP69.

Akumulator o pojemności 646 mAh ma zapewnić do 5 dni pracy bez ładowarki, co jest zasługą zastosowanego układu dwóch procesorów – Snapdragon W5 i BES2800BP. Ponadto ten czas może wzrosnąć do 16 dni w trybie oszczędzania energii. Wypada wspomnieć, że takie rozwiązanie wcześniej trafiło na pokład OnePlus Watcha 3 i faktycznie się sprawdza. Czas pełnego naładowania akumulatora to 75 minut.

Oppo Watch X3 ma 2 GB RAM i 32 GB pamięci na dane. Do tego dochodzi bogaty zestaw funkcji zdrowotnych – temperatura skóry, EKG, monitorowanie tlenu we krwi, 24-godzinny trend tętna, tętno spoczynkowe, średnie tętno podczas chodzenia, tętno podczas snu, alerty dotyczące wysokiego/niskiego tętna czy ocena jakości snu. Obsługiwanych jest też wiele trybów sportowych, w tym marsz, bieganie, jazda na rowerze, trening siłowy czy badminton i narciarstwo.

Zaletą jest dwuzakresowy GPS oraz NFC ze wsparciem dla płatności zbliżeniowych. Producent zastosował też Bluetooth 5.2, Wi-Fi, a także mikrofon i głośnik. Niestety, zabrakło modułu odpowiadającego za łączność komórkową, który jest dostępny w chińskiej wersji.

Cena została ustalona na 429 euro, co jest równowartością około 1816 złotych. Na szczegóły dotyczące prawdopodobnej premiery w Polsce musimy jeszcze poczekać.

Oppo Watch X3 Mini – dla tych, którzy preferują mniejsze koperty

Z kolei w Chinach pojawił się Oppo Watch X3 Mini, czyli propozycja dla osób szukających eleganckiego i niedużego modelu. Wymiary koperty wynoszą 43,2 x 43,2 x 11,18 mm, a waga to 40,4 g bez paska. Obudowa została wykonana ze stali nierdzewnej.

Oppo Watch X3 Mini wyposażony jest w 1,32-calowy ekran AMOLED o maksymalnej jasności 1000 nitów. Znalazł się on pod szkłem szafirowym. Sercem jest procesor Snapdragon W5, a akumulator o pojemności 354 mAh ma zapewnić około 2,5 dnia pracy w trybie inteligentnym. Po aktywacji trybu oszczędzania energii ten czas można wydłużyć do 7 dni.

Smartwatch działa pod kontrolą ColorOS Watch 16.0, dostępny jest w wersji Bluetooth i LTE (eSIM), ma moduł GPS, Bluetooth 5.2, Wi-Fi, NFC oraz zestaw funkcji zdrowotnych i trybów sportowych. Zegarek spełnia normy 5 ATM i IP68.

Oppo Watch X3 Mini w Chinach startuje od 1799 juanów (około 951 złotych) za wariant Bluetooth. Model wyposażony w eSIM to wydatek minimum 1999 juanów (około 1056 złotych).

Oppo Find X9s i Oppo Find X9s Pro – dwa nowe smartfony

Premiera Oppo Find X9 Ultra to jedna z trzech smartfonowych nowości przygotowanych przez producenta. Dziś poznaliśmy też model Oppo Find X9s oraz Oppo Find X9s Pro. Wypada odnotować, że ten pierwszy dostępny jest globalnie, a ten drugi obecnie pojawił się tylko w Chinach.

Ich specyfikacja przedstawia się następująco:

Oppo Find X9s Oppo Find X9s Pro Wyświetlacz: 6,59 cali, AMOLED, 2760 x 1256 pikseli, 120 Hz 6,32 cali, AMOLED, 2640 x 1216 pikseli, 120 Hz Procesor: MediaTek Dimensity 9500s MediaTek Dimensity 9500 RAM: 12 GB LPDDR5X 12 GB lub 16 GB LPDDR5X Pamięć: 256 lub 512 GB UFS 4.1 256 lub 512 GB lub 1 TB UFS 4.1 Łączność: Wi-Fi 7, Bluetooth 6.1 Wi-Fi 7, Bluetooth 6.1 Akumulator: 7025 mAh z ładowaniem 80 W 7025 mAh z ładowaniem 80 W Zestaw aparatów z tyłu: główny 50 Mpix z f/1.8, ultraszerokokątny 50 Mpix z f/2.0, teleobiektyw 50 Mpix z f/2.6 główny 200 Mpix z f/1.6, ultraszerokokątny 50 Mpix z f/2.0, teleobiektyw 200 Mpix z f/2.6 Przedni aparat: 32 Mpix z f/2.4 32 Mpix z f/2.4 System operacyjny: ColorOS 16.0 ColorOS 16.0 Wymiary: 156,98 x 73,93 x 7,99 mm 150,46 x 71,72 x 8,4 lub 8,6 mm (zależnie od wersji) Waga: 202 g 200 lub 198 g (zależnie od wersji)

Globalne ceny modelu Oppo Find X9s nie zostały jeszcze ujawnione. Natomiast Oppo Find X9s Pro w Chinach startuje od 5299 juanów (około 2803 złotych).

Tablet Oppo Pad Mini i słuchawki Oppo Enco Clip 2

Oppo Pad Mini zapewnia użytkownikowi: 8,8-calowy AMOLED, Snapdragona 8 Gen 5, 8 lub 12 GB RAM, 256 lub 512 GB przestrzeni na dane, tylny aparat 13 Mpix, przedni 8 Mpix, akumulator 8000 mAh z ładowaniem 67 W, Wi-Fi 7 oraz zestaw dwóch głośników. To wszystko zamknięte jest w obudowie o wymiarach 194,38 x 132,38 x 5,39 mm i działa pod kontrolą ColorOS 16.

Tablet sprzedawany jest w Chinach w cenie startującej od 3699 juanów (około 1956 złotych). Szczegóły dotyczące ewentualnego debiutu w Europie nie są znane.

Globalnego debiutu doczekały się słuchawki Oppo Enco Clip 2. Wyposażone są w dwa przetworniki – 11 i 9 mm, a za strojenie dźwięku odpowiada Dynaudio. Z urządzeniami łączą się z wykorzystaniem Bluetooth 6.1 z kodekami LHDC 5.0, AAC i SBC. Słuchawki mają akumulatory 58 mAh, a etui ładujące ma ogniwo 530 mAh. Czas odtwarzania to nawet 9,5 godzin dla samych słuchawek oraz do 40 godzin z etui. Warto dodać, że spełniają one standard wodoszczelności IP55.

Słuchawki Oppo Enco Clip 2 zostały wycenione na 179 euro (około 758 złotych). Najpewniej niebawem pojawią się w Polsce, ale cena na naszym rynku nie jest jeszcze znana.