iOS 15 już oficjalnie! Będziesz mile zaskoczony nowym FaceTime

Nie będzie chyba żadnych zaskoczeniem, że jednym z najważniejszych punktów tegorocznej konferencji WWDC była prezentacja iOS 15. System nie wprowadza rewolucyjnych zmian, ale nie zabrakło interesujących nowości.

FaceTime także na Androidzie, zmiany w iMessage

Craig Federighi, wiceprezes Apple ds. inżynierii oprogramowania, podczas konferencji ogłosił, że iOS 15 skupi się na rozwiązaniach ułatwiających kontakt ze znajomymi. Sporej aktualizacji doczeka się aplikacja FaceTime. Użytkownicy otrzymają m.in. obsługę dźwięku przestrzennego, co ma uczynić rozmowy bardziej naturalnymi i realistycznymi.

Zmiany w FaceTime to także lepsze radzenie sobie z izolacją głosu, co odbędzie się poprzez eliminowanie szumów tła, tryb Grid view, czyli widok uczestników rozmowy w formie siatki, tryb portretowy automatycznie rozmywający tło, a także możliwość utworzenia linków, które pozwalą dołączyć do rozmowy. Warto dodać, że z linków będą mogli skorzystać także użytkownicy Androida i Windowsa. Tak, FaceTime będzie teraz dostępne na innych platformach.

Kolejną nowością jest nowy tryb udostępniania różnych treści podczas rozmowy. Dotyczy to plików multimedialnych, a także udostępniania ekranu urządzenia, a nawet osadzenia aplikacji Apple Music w rozmowie czy wspólnego oglądania filmów. Trzeba przyznać, że brzmi ciekawie.

Większego odświeżenia doczeka się również iMessage, czyli podstawowy komunikator w „ekosystemie Apple”. Niestety, w przeciwieństwie do FaceTime, nie będzie rozwiązaniem mutliplatformowym. W iOS 15 kilka zdjęć wysłanych jednocześnie zostanie połączonych w kolaż, co powinno zapewnić większą przejrzystość w oknie rozmowy.

Inni użytkownicy iMessage dostaną powiadomienie, gdy mamy aktywny tryb nie przeszkadzać. Dzięki temu będą wiedzieć, że prawdopodobnie nie od razu odpiszemy na wiadomośc. Powiadomienie wyświetli się w oknie rozmowy. Dostępnych będzie kilka różnych trybów funkcji „Nie przeszkadzać”, jak prowadzenie samochodu, praca czy spanie.

Nowe podejście do segregowania powiadomień i funkcja Live Text

W iOS 15 pojawi się „powiadomienie z podsumowaniem”, czyli większe okno powiadomienia, które będzie zawierać kilka różnych nieodebranych powiadomień, zazwyczaj tych o mniejszym priorytecie. Użytkownik będzie mógł wybrać porę dnia, o której otrzyma takie podsumowanie.

Funkcja Live Text w aplikacji aparatu umożliwi odczytywanie informacji ze zrobionego zdjęcia. Nie trzeba już będzie ręcznie przepisywać numeru telefonu lub dowolnego tekstu. Dodatkowo wbudowana wyszukiwarka Spotlight umożliwi wyszukiwanie zdjęć, na których znalazł się tekst.

Ponadto sztuczna inteligencja zostanie wykorzystana do dokładnego skanowania wszystkich zdjęć znajdujących się na iPhonie. Algorytmy mają rozpoznać różne obiekty w znacznie bardziej zaawansowany sposób niż dotychczas. Niestety, początkowo wspieranych będzie siedem języków – tak, polskiego zabrakło na liście.

iPhonem otworzymy nawet dom, a Mapy Apple będą jeszcze dokładniejsze

W aplikacji Wallet, oprócz chociażby kart płatniczych, możemy mieć już cyfrowe klucze do samochodu – np. BMW Digital Key. iOS 15 jeszcze bardziej rozbuduje możliwości aplikacji. Apple zapowiedziało m.in. karty dostępu do domu, hotelu czy pracy.

iOS 15 doda również rozwiązanie, które można porównać do polskiej aplikacji mObywatel. Tak, będzie można przechowywać prawo jazdy. Niestety, pojawi się ograniczenie do wybranych regionów. Trudno więc stwierdzić, kiedy i czy w ogóle rozwiązanie pojawi się w Polsce.

iOS 15 – podsumowanie nowości (fot. Apple)

Mapy Apple otrzymają nawigację w trybie AR, nawigację po komunikacji miejskiej, a podczas korzystania z nawigacji zobaczymy nawet oznaczone przejścia dla pieszych. Brzmi świetnie? Owszem, ale raczej nie szybko skorzystamy z tego w Polsce. Wśród innych nowości warto wymienić jeszcze odświeżoną aplikację Pogoda, które teraz będzie prezentować się lepiej, a także dostarczy więcej danych.

iOS 15 – który iPhone dostanie aktualizacje?

Mamy dobre informacje dla właścicieli starszych iPhone’ów. Apple oficjalnie ogłosiło, że aktualizacja trafi na iPhone’a 6s i 6s Plus, a także wszystkie nowsze modele. Dostępna będzie również dla iPoda touch 7. generacji.