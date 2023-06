Nowy iOS 17 to aktualizacja trzech głównych aplikacji na iPhonie i… kilka naklejek

Apple oficjalnie zaprezentowało nową wersję systemu iOS. Najważniejsze zmiany sprowadzają się do dodatkowych funkcji bezpieczeństwa i rozwinięcia znanych już funkcji. Nie zabrakło jednak pomniejszych zaskoczeń.

Porozmawiajmy o iOS 17

Ostatnia konferencja Apple była wręcz napakowana różnymi ogłoszeniami. Firma zdecydowała się zaktualizować ofertę MacBooków o model Air z przekątną ekranu 15,3 cala. Najważniejsze zmiany pojawiły się jednak w sferze oprogramowania, jako że WWDC jest świętem programistów. Sporo wniosła już aktualizacja macOS Sonoma.

Choć oprawa prezentacji nowego iOS-a była kolorowa i przyjemna, nie zobaczyliśmy właściwie żadnych przełomowych rzeczy. Apple ponownie podąża bezpieczną ścieżką oraz przykłada się zmian w poszczególnych aplikacjach. Na czym się skupiały? Można powiedzieć, że na wyglądzie.

Na przykład książka adresowa w iOS 17 zyska nowe plakaty kontaktów. Będą one przypominały styl, który pojawił się wraz z iOS 16 i ekranem blokady. Można do nich dodawać emoji i edytować je. Zapowiedziano też możliwość skorzystania z Live VoiceMaila, czyli transkrypcji wiadomości z poczty głosowej. Tekst pojawi się na ekranie iPhone’a, dzięki czemu bez odbierania telefonu, dowiemy się, o co chodzi rozmówcy. Z poziomu Face Time’a będzie można też zostawiać krótkie wiadomości wideo i audio, a także pozostawić po sobie Reakcję, gdy już je obejrzymy.

Przydatną opcją w aplikacji Wiadomości wydaje się Sesja kontaktu. To rozwiązanie pozwalające powiadamiać bliskich i znajomych o bezpiecznym dotarciu do celu. Nie będziemy musieli w tym celu wysyłać osobnej wiadomości – iPhone zrobi to za nas. Z pomniejszych dodatków mamy także opcję wykorzystania jako naklejki dowolnego kształtu przejętego z dowolnego zdjęcia.

Lekkiego odświeżenia doczekała się także funkcja AirDrop. Teraz w bardzo prosty sposób prześlemy między sobą dowolny kontakt, wraz z nowym elementem – plakatem kontaktu. Wystarczy zbliżyć do siebie dwa iPhone’y. Rzecz nazwana NameDrop zadziała także pomiędzy smartfonem a Apple Watchem. W taki sam sposób udostępnimy nawet większe zdjęcia – również po znalezieniu się poza zasięgiem lokalnej sieci AirDrop. Pobieranie będzie po prostu kontynuowane przez dane mobilne.

Całkiem ładnie wygląda ulepszenie autokorekty w klawiaturze. Wydaje się jednak, że nowy model językowy, który do tego użyto, będzie działać tylko w języku angielskim. Podobnie jak w funkcji dyktowania, korzystającej z dokładniejszego AI.

Drobiazgi, których się nie spodziewaliśmy

Całkowitą nowością jest aplikacja Dziennik. Ten niewielki program będzie nam pomagać w wybieraniu momentów, które warto będzie zapisać na dłużej. Pojawią się one jako „kartki” w dzienniku. Apka jest szyfrowana, by zachować prywatność.

iOS 17 zyskał nowy tryb ładowania nazwany Stanem gotowości, który właściwie zamienia naszego iPhone’a w ekran zegarka z nocnego stolika. Może wyświetlać informacje a Aktywności, czy ustalonych przez nas wcześniej widżetów. Horyzontalne ustawienie ułatwia ich prezentację – również po zmroku, gdy kolory ekranu dostosują się do ciemności tak, by nie przeszkadzać w zdrowym śnie.

I na koniec warto wspomnieć o jednej rzeczy: od nowej aktualizacji systemu, chcąc wywołać asystenta głosowego, nie trzeba będzie wypowiadać słów „Hey, Siri”. Wystarczy „Siri”, by włączyć nasłuchiwanie poleceń.

Które iPhone’y będą kompatybilne z iOS 17?

Logiczne wydaje się, że nie każdy iPhone będzie mógł skorzystać z jesiennej aktualizacji systemu do iOS 17. Na listę załapały się: