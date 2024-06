Które iPhone’y można zaktualizować do iOS 18? Sprawdź i zobacz nowe funkcje

Co takiego nowego zaoferuje system iOS 18? Warto sprawdzić, co takiego czeka nas po pobraniu nowej wersji oprogramowania z Cupertino. I czy w ogóle jest ona kompatybilna z naszym iPhone’em.

Nowości w iOS 18

Tegoroczna konferencja Apple WWDC przyniosła wyczekiwane zapowiedzi nowych rzeczy, jakich możemy spodziewać się we wszystkich kluczowych systemach operacyjnych Apple.

Jedną z pierwszych rzeczy ogłoszonych przez przedstawicieli Apple, było zaprezentowanie visionOS 2.0. Druga wersja systemu na Apple Vision Pro niespecjalnie interesuje nas w Polsce, bo producent tych gogli nadal ignoruje nasz kraj jako rynek, na który warto byłoby je oficjalnie wprowadzić – nawet jeśli wkrótce ich sprzedaż zostanie rozszerzona na kilka krajów poza USA.

To, co nas najbardziej interesuje zawiera się w iOS 18. Najważniejsze zmiany to:

przeprojektowany ekran główny, na którym w końcu można ustawiać ikony wedle naszego widzimisię, a nawet dowolnie zmieniać ich kolor;

dodatkowe opcje Centrum sterowania, w którym teraz zmienimy rozmiar widżetów i całkiem je przeorganizujemy;

uwolnienie Ekranu blokady – nareszcie w rogach ekranu ustawimy inne skróty niż Aparat i Latarkę (WOW);

w kompatybilnych urządzeniach zyskamy możliwość przypisania do Przycisku akcji dowolnego widżetu;

opcja blokowania dostępu do aplikacji czy powiadomień tylko za pomocą Face ID;

używanie Face ID do przesuwania wybranych apek do ukrytej zakładki w Bibliotece aplikacji.

iOS 18 (screen: Mateusz Budzeń | Tabletowo.pl) iOS 18 (screen: Mateusz Budzeń | Tabletowo.pl) iOS 18 (screen: Mateusz Budzeń | Tabletowo.pl)

Aplikacja Wiadomości także otrzyma pewne drobiazgi. Jednym z nich jest możliwość dodania dowolnego emoji w formie reakcji na otrzymaną wiadomość. Będziemy mogli też zaplanować wysłanie jakiegoś tekstu na konkretną godzinę, a także dodać nowe efekty tekstu, wyróżniając poszczególne słowa. Chyba najważniejszą rzeczą jest opcja wysłania wiadomości iMessage przez satelitę, gdy brakuje połączenia LTE/5G.

iMessage w iOS 18 (screen: Mateusz Budzeń | Tabletowo.pl) iMessage w iOS 18 (screen: Mateusz Budzeń | Tabletowo.pl) Poczta w iOS 18 (screen: Mateusz Budzeń | Tabletowo.pl) iOS 18 (screen: Mateusz Budzeń | Tabletowo.pl) Zdjęcia w iOS 18 (screen: Mateusz Budzeń | Tabletowo.pl) Zdjęcia w iOS 18 (screen: Mateusz Budzeń | Tabletowo.pl)

Inne, pomniejsze nowości sprowadzają się do:

nowego sposobu kategoryzowania e-maili w aplikacji Poczty,

głosowych wskazówek w Mapach Apple,

szybkiego przesyłania pieniędzy przez Apple Cash,

nowego trybu Gry, możliwego do uruchomienia podczas mobilnego gamingowania.

Aha, dzięki iOS 18 zawdzięczamy największy redesign aplikacji Zdjęcia, która ma być teraz jeszcze bardziej wygodna. Dodane zostaną opcje: Kolekcji, która ułatwi tworzenie kolaży, Karuzeli i filtrowania zrzutów ekranu.

Które iPhone’y dostaną aktualizację?

iOS 18 będzie zgodny z tymi samymi modelami iPhone’ów, co iOS 17. Wychodzi więc na to, że nową wersję systemu pobierzemy na modele:

Nowe funkcje aplikacji mają trafić do iPhone’ów „jeszcze w tym roku”, a ogólnodostepną wersję iOS 18 Apple udostępni na wspierane smartfony we wrześniu.