iOS 26 pokazany. Apple wprowadza język projektowania Liquid Glass

Apple podczas WWDC 2025 pochwaliło się zmianami w iOS 26. Główna nowość to oczywiście język projektowania Liquid Glass.

iOS 26 z nowym wyglądem

Po krótkim omówieniu Apple Intelligence zaczął się pokaz nowego języka projektowania Liquid Glass, który zawita do iOS 26, a także pozostałych systemów operacyjnych z Cupertino. Wiele elementów – co sugeruje już sama nazwa – otrzymało efekt szkła, a inspiracją był visionOS. Wygląda to ciekawe, ale z oceną wstrzymam się do pierwszego kontaktu.

Warto zaznaczyć, że Liquid Glass pojawi się na ekranie blokady, na ekranach z aplikacjami, w ustawieniach i innych miejscach. Zobaczymy go też w aplikacjach – początkowo najpewniej tylko w tych autorstwa Apple, ale z czasem nowy język projektowania powinien zawitać również do aplikacji zewnętrznych deweloperów.

Ikony aplikacji pozostaną tylko delikatnie zaokrąglone na rogach, więc nie będą okrągłe, jak sugerowały niektóre przecieki. Pojawią się jednak nowe opcje ich personalizacji, w tym wygląd nawiązujący do szkła – tak, ikony mogą być przezroczyste w iOS 26. Ekran blokady może dynamicznie dostosowywać się do tego, co się na nim dzieje – na przykład zmieniając wygląd widżetu godziny zależnie od ustawionej tapety. Ponadto może zmieniać się wraz z okładką albumu podczas odtwarzania muzyki.

(screen: Mateusz Budzeń | Tabletowo.pl)

Sporo zmian w aplikacjach Apple

Przeprojektowania doczekały się też aplikacje Apple. Duże zmiany widać w przypadku aplikacji Aparatu, która – co dość oczywiste – korzysta z Liquid Glass. Teraz robienie zdjęć i nagrywanie filmów ma być bardziej intuicyjne za sprawą jeszcze bardziej uproszczonego interfejsu. Z kolei w Safari strony będą wyświetlać się od krawędzi do krawędzi ekranu.

(screen: Mateusz Budzeń | Tabletowo.pl)

Aplikacja Telefonu zyskała nowe możliwości filtrowania połączeń, w tym także tych pochodzących z nieznanych numerów. Natomiast w apce do obsługi wiadomości dostaniemy m.in. możliwość ustawienia tła dla rozmowy czy opcję tworzenia ankiet. Liquid Glass pojawi się również w Apple CarPlay. Kierowcy do dyspozycji dostaną więcej widżetów, tryb ciemny, który obejmie również ikony, a także funkcje aktywności na żywo.

Apple Intelligence zapewni możliwość wykonywania tłumaczeń na żywo w aplikacji Telefon czy Wiadomości. Wykorzystywane zostały tutaj modele stworzone przez Apple, które działają bezpośrednio na urządzeniu, aby zapewnić możliwie najwyższy poziom prywatności. Brzmi ciekawie, ale obawiam się o dostępność tego rozwiązania w Polsce.

(screen: Mateusz Budzeń | Tabletowo.pl)

Firma wspomniała jeszcze o możliwości tłumaczenia tekstów w Apple Music czy funkcji pomagającej zapamiętywać odwiedzone miejsce w Apple Maps. Do tego dochodzi zupełnie nowa aplikacja Apple Games, która ma skupiać informacje o grach zainstalowanych na urządzeniu i nie tylko.

iOS 26 to również zestaw licznych usprawnień w pozostałych aplikacjach i funkcjach. Zdecydowanie możemy mówić o znaczącej aktualizacji.

Które iPhone’y dostaną iOS 26?

Aktualizacja będzie dostępna dla serii iPhone 11 i nowszych modeli. Zostanie udostępniona również dla iPhone’a SE 2. generacji i nowszych wersji oraz dla iPhone’a 16e.