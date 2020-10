Ta premiera może zmienić rynek smartfonów. iPhone 12 i iPhone 12 Mini oficjalnie

Dzisiejsza premiera modeli iPhone 12 i iPhone 12 Mini niewątpliwie spotka się z ogromnym zainteresowaniem klientów na całym świecie. Pierwszy, według prognoz, ma sprzedawać się najlepiej z tegorocznych iPhone’ów, zaś drugi może zapoczątkować nowy trend na rynku, który z otwartymi ramionami (i portfelami) przyjmie wielu użytkowników.

To ważna premiera, być może najważniejsza ostatnich lat

Przez ostatnie dwa lata Apple wprowadzało na rynek tylko jeden bardziej przystępny cenowo smartfon (iPhone XR i iPhone 11) oraz dwa high-endy. W tym roku producent postanowił wzbogacić swoją ofertę o dwa niżej pozycjonowane modele – iPhone 12 i iPhone 12 Mini.

O ile pierwszy z ww. jest po prostu lekko ulepszoną „Jedenastką”, tak iPhone 12 Mini może mocno namieszać na rynku. Wiele osób zgłaszało bowiem, że chciałoby kupić niewielki smartfon z topową specyfikacją, a takich propozycji nie ma aktualnie na rynku. Można się więc spodziewać, że popyt na niego będzie duży.

Co więcej, jeśli rzeczywiście tak się stanie, producenci smartfonów z Androidem mogą wprowadzić na rynek podobne urządzenia. Byłaby to wymarzona sytuacja dla wielu klientów, a praktyka nieraz pokazała, że Apple potrafi wykreować nowy trend. Może tak samo będzie też tym razem?

Specyfikacja iPhone 12

Apple zdecydowało się też na znaczącą zmianę wzornictwa – zaokrąglone ramki zastąpiono płaskimi, co przywołuje na myśl iPhone’a 4. iPhone 12 będzie dostępny w pięciu wersjach kolorystycznych: czarnej, białej, PRODUCT RED, zielonej i niebieskiej.

iPhone 12 ma 6,1-calowy wyświetlacz Super Retina XDR z matrycą AMOLED o kontraście 2000000:1. Rozdzielczość ekranu to 2532×1170 pikseli, a szczytowa jasność 1200 nitów. Panel pokryty jest autorskim szkłem Apple Ceramic Shield, które (według deklaracji) jest najmocniejszym tego typu materiałem na rynku.

iPhone 12 jest pierwszym, oficjalnie zaprezentowanym smartfonem Apple z modemem 5G. Ma on inteligentnie przełączać się pomiędzy sieciami 5G i innymi, w zależności od sytuacji, aby zoptymalizować zużycie energii. W optymalnych warunkach można osiągnąć prędkość pobierania na poziomie 3,5 Gbit/s. W egzemplarzach dostępnych w USA dodatkowo zostanie dodane wsparcie dla fal milimetrowych (wówczas prędkość zwiększy się do 4 Gbit/s).

Sercem iPhone’a 12 jest procesor Apple A14 Bionic. Do jego produkcji wykorzystywany jest 5-nm proces technologiczny. Chip ma aż 11,8 mld tranzystorów oraz składa się z 6 rdzeni CPU i 4 rdzeni GPU. Dodatkowo jego pracę wspiera 16-rdzeniowy Neural Engine (jest w stanie wykonywać 11 bln operacji na sekundę), a także Machine Learning.

Apple A14 Bionic

iPhone 12 ma na tyle aparat podwójny główny 12 Mpix (f/1.6) z 7P + 12 Mpix (f/2.4) z obiektywem ultraszerokokątnym. Oczywiście nie zabrakło też trybu nocnego, z którego można korzystać we wszystkich trzech aparatach w smartfonie (obu z tyłu i przednim). Urządzenie potrafi także nagrywać wideo Time-Lapse z trybem nocnym.

iPhone 12 obsługuje ładowanie bezprzewodowe do 15 W, ale nowością jest rozwiązanie o nazwie MagSafe. Są to magnesy pod pokrywą panelu tylnego, które mają pomóc ułożyć smartfon na ładowarce – urządzenie przyczepi się do niej w odpowiednim miejscu. System ten ma działać także wtedy, kiedy smartfon zostanie włożony do oryginalnego etui Apple. Producent przygotował też dedykowaną, podwójną ładowarkę, na której będzie można ładować iPhone’a i Apple Watch.

Apple MagSafe

Apple poinformowało również, że nie będzie dodawało w pudełku do smartfona słuchawek i zasilacza, dzięki czemu zmniejszy swój negatywny wpływ na środowisko. Wynika to też z faktu, że coraz więcej użytkowników nie korzysta z przewodowych słuchawek i ma w domu zasilacz. W zestawie znajdzie się zaś kabel USB-C – Lightning.

Specyfikacja iPhone 12 Mini

Smartfon ma 5,4-calowy ekran o rozdzielczości 2340×1080 pikseli. Pozostała specyfikacja jest identyczna, jak w przypadku większego iPhone’a 12.

Warto jeszcze dodać, że oba smartfony mają pyło- i wodoszczelne obudowy (IP68).

Cena iPhone 12 zaczynać się będzie od 799 dolarów, zaś iPhone’a 12 Mini od 699 dolarów. Polskie ceny znajdziecie natomiast w tym artykule.

iPhone 12 ceny

