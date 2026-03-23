Zapisz tę datę. Apple wówczas pokaże iOS 27 i inne nowości

Apple podało datę WWDC 2026. Tego dnia zobaczymy systemowe nowości – iOS 27, iPadOS 27, watchOS 27 oraz macOS 27.

Kiedy Apple pokaże iOS 27?

Zeszłoroczna konferencja WWDC odbyła się na początku czerwca, natomiast najważniejszy z punktu widzenia większości użytkowników był 9 czerwca. To tego dnia Apple pokazało iOS 26, pochwaliło się zmianami w iPadOS 26 oraz zaprezentowało watchOS 26, macOS Tahoe 26 i tvOS 26.

W tym roku także wybrano początek czerwca – specjalne wydarzenie w Apple Park zostało zaplanowane na 8 czerwca 2026 roku. Co ciekawe, WWDC 2026 ma być skupione na postępach w zakresie sztucznej inteligencji. Owszem, firma nie zdradziła więcej szczegółów, ale można założyć, że zobaczymy nowe funkcje związane z Apple Intelligence i Siri.

Apple spróbuje nadrobić zaległości w AI

Ogłoszenie zespołu Tima Cooka jest tym bardziej intrygujące, gdy spojrzymy na WWDC 2025. Apple w zeszłym roku – w przeciwieństwie do chociażby Google – niezbyt chętnie mówiło o sztucznej inteligencji. Czuć było, że firma z Cupertino została w tyle i ma problem, aby dołączyć do wyścigu.

źródło: Apple

Nie należy nastawiać się, że w tym roku Apple nagle przeskoczy konkurencję i pokaże prawdziwe innowacje w AI. Raczej będzie to próba nadrobienia zaległości i to z pomocą innych graczy. Wypada przypomnieć, że wcześniej Apple wybrało dostawcę AI. Chociaż bardziej trafne wydaje się określenie, że Tim Cook po prostu musiał zdecydować się na współpracę z Google, bo autorskie rozwiązania nie spełniały oczekiwań.

Można też spodziewać się innych nowości, ale bez rewolucji. Najpewniej zobaczymy głównie ewolucję już znanych pomysłów, a język projektowania Liquid Glass doczeka się zestawu usprawnień. Z kolei iPadOS 27 może zyskać kolejne rozwiązania, które usprawnią pracę na iPadach, a prezentacja watchOS 27 będzie pewnie skupiona na funkcjach zdrowotnych i fitness.

WWDC 2026 rozpocznie się 8 czerwca od inauguracji i prezentacji Platforms State of the Union. Całe wydarzenie potrwa tydzień i w tym czasie odbędzie się ponad 100 sesji wideo, interaktywnych warsztatów grupowych i spotkań.

Dostęp do konferencji będzie można uzyskać za pośrednictwem aplikacji Apple Developer, strony internetowej oraz kanału YouTube.