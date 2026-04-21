Samsung i Ikea grają do jednej bramki. Teraz łatwiej stworzysz smart home

Współpraca marki Samsung i szwedzkiej sieci Ikea weszła właśnie na nowy poziom, a producenci zaczęli grać do jednej bramki – dosłownie i w przenośni. Wygląda na to, że smart home może być prawdziwie inteligentny.

Ikea i Samsung wchodzą na nowy poziom w kategorii smart home

Kilka dni temu Samsung ogłosił, że aktualizuje swoją platformę inteligentnego domu SmartThings. Przede wszystkim ulepszenia tego systemu smart home objęły usługę Family Care (wspomagającą w opiece nad członkami rodziny) oraz funkcję AI Galaxy Now Brief. Przypomnę też, że południowokoreański gigant w grudniu 2025 roku zdołał wdrożyć najnowszy standard Matter 1.5. Co ważne, Samsung zrobił to jako pierwszy, wyprzedzając Apple i Google.

Samsung pochwalił się, że integruje swoją platformę SmartThings z 25 inteligentnymi urządzeniami firmy Ikea kompatybilnymi z Matter-over-Thread. Co ważne, wcześniej do podłączenia smart sprzętów szwedzkiej sieci konieczne było zainwestowanie w bramkę Ikea Smart Home Hub – teraz sytuacja wreszcie się zmienia, bo do podłączenia inteligentnych urządzeń z Ikei wystarczy hub marki Samsung.

Inteligentny dom Samsung SmartThings z produktami Ikea

Wśród urządzeń kompatybilnych z platformą SmartThings znalazły się inteligentne żarówki, wtyczki, czujniki temperatury, wilgotności, jakości powietrza, ruchu, otwarcia drzwi czy wycieku wody. Jednym z przykładów, o jakich wspomina Samsung, jest czujnik otwarcia drzwi, który wesprze w śledzeniu aktywności podopiecznych (seniorów lub osób chorych) za pośrednictwem Family Care.

Z kolei czujniki jakości powietrza, temperatury, wilgotności czy natężenia światła sprzedawane w Ikea mogą pomóc w ustaleniu idealnych warunków dla snu. Ponadto za pośrednictwem aplikacji SmartThings domownicy mogą ustawić procedurę osuszania w klimatyzatorze, gdy czujnik wilgoci wykryje zbyt duży wzrost wilgotności. Należy jednak podkreślić, że to tylko niewielka garstka dostępnych funkcji.

Wygląda na to, że Ikea wraz z Samsungiem w oparciu o platformę SmartThings i standard Matter chcą stworzyć prawdziwie inteligentny dom. Taki, w którym urządzenia współpracują ze sobą i tworzą jednolity system złożony z kompatybilnych elementów. Jak w komunikacie prasowym wspomina Samsung, wśród produktów smart Ikea na szczególną uwagę zasługuje pilot wyposażony w kółko do przewijania. Z jego pomocą użytkownicy mogą precyzyjnie regulować oświetlenie (jasność i temperaturę barwową), a także np. ustalać procent otwarcia rolet.

Warto podkreślić, że Ikea i Samsung przeprowadziły szereg testów, aby zapewnić użytkownikom stabilną łączność, kompatybilność sprzętów i wygodne środowisko w SmartThings.