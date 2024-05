Masz starszego Samsunga i czekasz na Galaxy AI? Możesz się rozczarować

Samsung rozbił bank dzięki Galaxy AI, bo to właśnie ona napędziła sprzedaż Galaxy S24, Galaxy S24+ i Galaxy S24 Ultra. Koreańczycy postanowili jednak wdrożyć nowe funkcje także na innych modelach. Niestety, niektórzy mogą być rozczarowani tym, co dostaną.

Galaxy AI również dla starszych Samsungów, ale w mocno okrojonej wersji

Zaraz po premierze serii Galaxy S24 przedstawiciel producenta z Korei Południowej zapowiedział, że „wiele funkcji” Galaxy AI trafi w pierwszej połowie 2024 roku na smartfony Galaxy S23, Galaxy S23+, Galaxy S23 Ultra i Galaxy S23 FE oraz Galaxy Z Flip 5 i Galaxy Z Fold 5, a także tablety z serii Galaxy Tab S9 (później dowiedzieliśmy się, które na pewno).

Oczywiście posiadacze starszych modeli również byli ciekawi, czy oni też mogą się spodziewać funkcji z serii Galaxy S24 na swoich urządzeniach. Początkowo nie było pewności, gdyż producent otwarcie mówił, że nie wie, czy starsze Galaxy poradzą sobie z obsługą wymagających odpowiedniej mocy obliczeniowej i zasobów funkcji.

Niedawno pojawiły się jednak informacje, że Galaxy AI trafi na smartfony i tablety z 2022 i 2021 roku, ale ich właściciele nie powinni mieć dużych oczekiwań, gdyż w przypadku urządzeń z 2021 roku mówi się jedynie o wdrożeniu funkcji Zakreśl, by wyszukać, podczas gdy pozostałe funkcje pozostaną niedostępne dla właścicieli starszych modeli.

Dobra wiadomość jest jednak taka, że aktualizacja do One UI 6.1 powinna trafić do właścicieli Galaxy S21 FE, Galaxy A53 5G i Galaxy A54 5G na dniach, ponieważ 14 maja 2024 roku zostanie udostępniona w Kanadzie, a zwyczajowo użytkownicy w Europie dostają aktualizacje wcześniej niż klienci w Kanadzie.

8.8 Ocena

Coraz więcej osób korzysta z Galaxy AI

28 marca 2024 roku firma z Korei Południowej rozpoczęła udostępnianie aktualizacji do One UI 6.1 smartfonom z serii Galaxy S23 oraz Galaxy S23 FE, Galaxy Z Fold 5 i Galaxy Z Flip 5, a także tabletom z linii Galaxy Tab S9.

Teraz producent poinformował, że od momentu udostępnienia aktualizacji One UI 6.1 z Galaxy AI skorzystało 8,8 mln użytkowników i ich liczba wzrasta każdego dnia. Do końca 2024 roku firma chce przekroczyć próg 100 milionów użytkowników. Najczęściej wykorzystywanymi funkcjami są Tłumaczenie na żywo, Asystent Transkrypcji, Asystent Czatu i Zakreśl, by wyszukać.

Jednocześnie producent potwierdził też, że aktualizacja do One UI 6.1 z funkcjami Galaxy AI trafi również do właścicieli smartfonów z serii Galaxy S22 oraz Galaxy Z Fold 4 i Galaxy Z Flip 4, a także tabletów z linii Galaxy Tab S8.