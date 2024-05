WIADOMOŚĆ DNIA: Google oficjalnie wprowadza smartfony Pixel do Polski!

Google wreszcie uśmiechnęło się do konsumentów z Polski i postanowiło oficjalnie wprowadzić Pixele do sprzedaży w naszym kraju. Od kiedy będą dostępne? Gdzie je można kupić i w jakiej cenie?

Od teraz Pixel oficjalnie dostępny w Polsce

Od wielu lat Pixele nie były dostępne w oficjalniej sprzedaży w naszym kraju. Oczywiście konsumenci z Polski mogli wspomagać się zakupami przez zagranicznego Amazona lub inne portale, ale to nie było tak samo wygodne rozwiązanie, jak krajowa dystrybucja. Głównie z tego powodu, że w przypadku ewentualnych problemów z takim urządzeniem, egzekucja gwarancji była nieco bardziej utrudniona.

Jednak teraz się to zmieni za sprawą wyjścia na rynek Pixela 8a, który będzie oficjalnie dostępny w naszym kraju. Do sprzedaży trafi nie tylko najnowszy smartfon giganta z Mountain View, ale również dwa modele, które za granicą zadebiutowały już wcześniej – mowa oczywiście o Pixelu 8 i 8 Pro.

Od lewej: Pixel 8, 8a i 8 Pro (źródło: materiały prasowe)

Specyfikacja Pixel 8, 8a i 8 Pro

Pixel 8a Pixel 8 Pixel 8 Pro Wyświetlacz 6,1-calowy OLED, 60-120 Hz 6,2-calowy OLED, 60-120 Hz 6,7-calowy OLED, 1-120 Hz Procesor Google Tensor G3 (brak informacji o taktowaniu) Google Tensor G3, 3,00 GHz, GPU: ARM Mali-G715 890 MHz Google Tensor G3, 3,00 GHz, GPU: ARM Mali-G715 890 MHz RAM 8 GB 8 GB 12 GB Pamięć wewnętrzna 128 lub 256 GB 128 lub 256 GB 128, 256 lub 512 GB Wersja systemu Android 14 Android 14 Android 14 Aparaty Tył: 64 Mpix (f/1.89) + ultraszerokokątny 13 Mpix (f/2.2)

Przód: 13 Mpix (f/2.2) Tył: 50 Mpix (f/1.68) + ultraszerokokątny 12 Mpix (f/2.2)

Przód: 10,5 Mpix (f/2.2). Tył: 50 Mpix (f/1.68) + ultraszerokokątny 48 Mpix (f/1.95) + teleobiektyw 48 Mpix (f/2.8)

Przód: 10,5 Mpix (f/2.2). Moduły łączności GSM, UMTS, LTE, 5G, WiFi, Bluetooth, GPS, GSM, UMTS, LTE, 5G, WiFi, Bluetooth, GPS, GSM, UMTS, LTE, 5G, WiFi, Bluetooth, GPS, Wymiary 152,10×72,7×8,9 mm 150,5×70,8×8,9 mm 162,6×76,5×8,8 mm Waga 188 gramów 187 gramów 213 gramów Bateria 4492 mAh 4575 mAh 5050 mAh

8.8 Ocena

Ceny Pixeli w Polsce

Jeżeli którykolwiek z tych modeli wpadł Wam w oko, to zapewne jesteście ciekawi, ile kosztują i gdzie je kupić? Zaczniemy od drugiej z tych kwestii, czyli gdzie można dostać Pixela 8a, 8 i 8 Pro. Producent oficjalną sprzedaż w Polsce będzie prowadzić przez Google Store, Media Expert oraz w sieci Play.

A ile trzeba zapłacić za te modele?

Pixel 8a w wersji 128 GB kosztuje 2449 złotych, a 256 GB – 2749 złotych,

Pixel 8 w wariancie 128 GB kosztuje 3599 złotych, a 256 GB – 3899 złotych,

Pixel 8 Pro 128 GB kosztuje 4999 złotych, 256 GB – 5299 złotych, a za 512 GB trzeba zapłacić już 5899 złotych.

Kupując model 8a w sklepie producenta, otrzymacie voucher na kwotę 650 złotych na kolejne zakupy. Podobna oferta obowiązuje również w przypadku pozostałej dwójki – do Pixela 8 dodawany jest voucher na kwotę 700 złotych, a do 8 Pro o wartości już 1000 złotych.

W Media Expert dostaniecie natomiast rabat w wysokości 1000 złotych na 8 Pro i 700 złotych na Pixela 8. Z kolei w przypadku 8a możecie otrzymać zniżkę 650 złotych, ale pod warunkiem odsprzedania starego urządzenia – wówczas dostaniecie kwotę za stary sprzęt + 650 złotych bonusu. Z tej ostatniej oferty można skorzystać wyłącznie w sklepach stacjonarnych przy płatności gotówką.

Ponadto do wszystkich modeli producent dodaje 3 miesiące darmowego dostępu do usługi Google One, a do Pixela 8a również 3 miesiące YouTube Premium i 6 miesięcy Fitbit Premium za darmo.

