Galaxy AI jednak trafi na jeszcze starsze smartfony Samsunga! Nawet te z 2021 roku

Tego nie było w planach. O ile jasnym było, że tegoroczne flagowce pojawią się z nowością w postaci funkcji zaszytych pod nazwą Galaxy AI, a zeszłoroczne flagowce (zarówno smartfony, jak i tablety) otrzymają je w ramach aktualizacji, tak tego, że modele nawet z 2021 roku będą mogły liczyć na tego typu wsparcie chyba nikt się nie spodziewał. A jednak.

Galaxy AI wprowadziło do smartfonów powiew świeżości

Być może uznacie to stwierdzenie za kontrowersyjne, ale prawda jest taka, że na rynku smartfonów od lat wieje nudą. Producenci prześcigają się w kolejnych parametrach, jak więcej Mpix (bo już nie: więcej obiektywów), więcej rdzeni procesora czy większa przestrzeń wirtualnego RAM-u. A i pod względem wyglądu urządzeń niewiele się dzieje. W całym tym marazmie pojawiło się światełko w tunelu zwane sztuczną inteligencją.

Jasne, sporo firm aktualnie pod AI podpina się ze swoimi funkcjami, opartymi wyłącznie na zaawansowanej algorytmice, bo to popularne i warto mieć. Tymczasem Samsung (przy współpracy z Google oczywiście) wprowadził do smartfonów opcje, które są rzeczywiście przydatne podczas codziennego użytkowania (i działają po polsku!) i nie można mieć wątpliwości, że są oparte o sztuczną inteligencję.

Dotychczas z dobrodziejstwa Galaxy AI mogli korzystać użytkownicy smartfonów Galaxy S24, Galaxy S24+ i Galaxy S24 Ultra, którzy otrzymali dostęp do pakietu funkcji wraz z premierą nowości. Można pokusić się nawet o stwierdzenie, że Galaxy AI był koniem zaprzęgowym doskonałych wyników sprzedaży nowych flagowców (bez tego trudno by było wytłumaczyć klientom korzyści z sięgnięcia po najnowszego Samsunga – chyba się ze mną zgodzicie).

W ostatnim czasie (dokładnie pod koniec marca 2024) lista urządzeń, na których dostępne jest Galaxy AI, powiększyła się o zeszłoroczne smartfony i tablety. Funkcje trafiły na takie telefony, jak Galaxy S23, Galaxy S23+, Galaxy S23 Ultra, Galaxy S23 FE, Galaxy Z Flip 5, Galaxy Z Fold 5 oraz tablety Galaxy Tab S9, Galaxy Tab S9+ i Galaxy Tab S9 Ultra.

Wydawało się, że na tym dostępność Galaxy AI się zakończy. Okazuje się, że niekoniecznie.

źródło: Samsung

Galaxy AI na smartfonach i tabletach nawet z 2021 roku

Jak donoszą zagraniczne media, wygląda na to, że z funkcji opartych o AI będą mogli cieszyć się posiadacze jeszcze starszych urządzeń Samsunga. Aktualizację do One UI 6.1 z Galaxy AI mają otrzymać również modele z 2022 i… 2021 roku! Przy czym ma to być ograniczony – względem najnowszych urządzeń – zestaw funkcji.

Dokładnie takie informacje pojawiły się na koreańskim forum Samsung Community, co pokrywałoby się z marcowymi zapowiedziami TM Roh, który stwierdził, że firma przygląda się możliwości wdrożenia Galaxy AI na dwuletnich urządzeniach.

Dodatkowo kilka dni temu na stronie oficjalnego newsroomu firmy, podczas informowania o wypuszczeniu wsparciu dla nowych języków (arabskiego, indonezyjskiego i rosyjskiego) i zapowiedzi wsparcia dla kolejnych w dalszej części roku (rumuńskiego, tureckiego, holenderskiego i szwedzkiego), pojawiło się stwierdzenie, że nowe języki dostępne będą w ramach aktualizacji paczki języków w ustawieniach takich urządzeń, jak … (tu wymienione były tegoroczne i zeszłoroczne modele) z kolejnymi urządzeniami, które dołączą niebawem (“with more coming soon”).

9 Ocena 8 Ocena 9 Ocena

Jakie funkcje Galaxy AI mają trafić do starszych urządzeń?

W przypadku Galaxy S22, Galaxy S22+, Galaxy S22 Ultra, Galaxy Z Flip 4, Galaxy Z Fold 4, Galaxy Tab S8, Galaxy Tab S8+ i Galaxy Tab S8 Ultra mowa jest o praktycznie wszystkich funkcjach Galaxy AI z wyjątkiem Instant Slow-mo (podobnie, jak ma to miejsce w Galaxy S23 FE).

Jeśli natomiast chodzi o flagowce i składaki z 2021 roku, a konkretnie Galaxy S21, Galaxy S21+, Galaxy S21 Ultra, Galaxy Z Flip 3 i Galaxy Z Fold 3, tutaj Galaxy AI ma zostać ograniczone wyłącznie do takich funkcji, jak Circle to search i Magic Rewrite (oficjalnie nie ma takiej opcji na Samsungu, można się domyślać, że chodzi o funkcje zaszyte w klawiaturze).

Aktualizacja dla wyżej wymienionych modeli ma się pojawić na początku maja.