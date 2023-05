Porównanie Oppo Find N2 Flip i Samsunga Galaxy Z Flip 4. Czas pracy lub IPX8 – wybieraj

Już jakiś czas temu obiecałam Wam porównanie dwóch najciekawszych składanych smartfonów klapek, dostępnych na rynku, czyli Oppo Find N2 Flip i Samsunga Galaxy Z Flip 4. Zbliżająca się premiera kolejnych modeli z tego segmentu rynku, mianowicie razr 40 i razr 40 ultra, których debiut nastąpi już 1 czerwca, skłoniła mnie do powrotu do tematu. Czas zatem na ciekawy pojedynek!

Oppo Find N2 Flip vs Samsung Galaxy Z Flip 4 – porównanie parametrów technicznych

model Oppo Find N2 Flip Samsung Galaxy Z Flip 4 ekran 6,8-calowy AMOLED, 2520×1080 pikseli, 120 Hz + zewnętrzny: 3,26” 720×382 pikseli, odświeżanie 30 lub 60 Hz Dynamic AMOLED 2x 6,7” 2640×1080 pikseli 120 Hz + wyświetlacz zewnętrzny AMOLED 1,9” 512×260 pikseli procesor ośmiordzeniowy MediaTek Dimensity 9000+ ośmiordzeniowy Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 GPU ARM Mali-G710 MC10 Adreno 730 RAM 8 GB 8 GB pamięć 256 GB 128 / 256 GB nakładka ColorOS 13 OneUI 4.1.1 aparat 50 Mpix (f/1.8) + ultraszerokokątny 8 Mpix (f/2.2) FOV: 112° 12 Mpix (f/1.8) OIS, ultraszerokokątny 12 Mpix (f/2.2) FOV: 123˚ kamerka 32 Mpix (f/2.4) 90° 10 Mpix f/2.4 głośniki stero stereo bateria 4300 mAh 3700 mAh ładowanie 44 W 25 W 5G tak tak NFC tak tak dual SIM tak tak eSIM tak tak czytnik linii papilarnych tak, we włączniku tak, we włączniku wymiary złożony: 85,5 x 75,2 x 16,02 mmrozłożony: 166,2 x 75,2 x 7,45 mm złożony: 84,9 x 71,9 x 17,1 mmrozłożony: 165,2 x 71,9 x 6,9 mm waga 191 g 187 g cena 8/256: 4999 złotych 8/128: 3799 złotych

8/256: 4099 złotych

Konstrukcja

W przypadku składanych smartfonów spore znaczenie odgrywa zawias. Każdy z nich działa nieco inaczej – z użyciem mniejszej lub większej siły się otwiera i zamyka. Tutaj Galaxy Z Flip 4 stawia większy opór, a Find N2 Flip otwiera się i zamyka lżej.

Przy czym warto zwrócić uwagę na jeszcze jeden bardzo istotny szczegół – Oppo zamyka się praktycznie na płasko, natomiast w Samsungu widoczna jest znaczna szczelina pomiędzy poszczególnymi powierzchniami ekranu. Ma to jedną, ogromną wadę – do środka dostaje się masa drobinek kurzu, który jest wręcz upierdliwy.

Sporo osób pyta też o to, jak mocno widoczne jest zgięcie ekranu na wewnętrznym wyświetlaczu. W obu przypadkach je widać, ale można się do tego przyzwyczaić. Patrząc na wprost właściwie staje się ono szybko niedostrzegalne, natomiast pod kątem trudno go nie dostrzec. W Oppo widać je nieco mniej, ale różnica nie jest drastyczna.

Zewnętrzne ekrany Oppo Find N2 Flip i Samsunga Galaxy Z Flip 4

Siłę składanych smartfonów stanowią zewnętrzne ekrany. To za ich pomocą możemy szybko podejrzeć godzinę czy sprawdzić powiadomienia. Im są większe, tym więcej oferują możliwości – przynajmniej w teorii. Okazuje się bowiem, że 3,26-calowy ekran Find N2 Flip nie jest wcale tak funkcjonalny, jak mógłby być i… jak jest Galaxy Z Flip 4 po doinstalowaniu zewnętrznej aplikacji, która pozwala na odpalenie wszystkich apek na małym, 1,9-calowym ekraniku.

Nie zawsze zatem z wielkością w parze idą możliwości. A szkoda, bo zewnętrzny ekran Oppo doskonale wpisuje się w bryłę urządzenia i razem tworzą fantastyczną całość. Samsung też nie wygląda źle, ale gdybym miała wskazać urządzenie, które bardziej przypadło mi do gustu pod względem wzornictwa, wybór byłby dla mnie bardzo prosty – Find N2 Flip.

Co jest podobne?

składana konstrukcja – flip,

zastosowane moduły łączności,

czytnik linii papilarnych we włączniku,

wewnętrzne ekrany odświeżane w 120 Hz,

flagowa jakość wykonania,

głośniki stereo (w obu przypadkach tylko OK),

braki – 3.5 mm jack audio i microSD.

Co przemawia za Oppo Find N2 Flip?

większy ekran zewnętrzny (choć o niewykorzystanym potencjale),

dłuższy czas pracy (w SoT różnica o ok. 1 h),

szybsze ładowanie (44 W vs 25 W),

dwa fizyczne sloty nanoSIM + eSIM (vs 1x nanoSIM + eSIM),

konstrukcja składana praktycznie na płasko,

zawartość zestawu sprzedażowego – ładowarka i podstawowe etui.

Co przemawia za Samsungiem Galaxy Z Flip 4?

IPX8,

matowe plecki, które się nie ślizgają,

wsparcie dla ładowania indukcyjnego,

dużo niższa cena.

Zdjęcia

W obu smartfonach mamy podwójny zestaw aparatów. W Oppo Find N2 Flip zastosowano aparat główny 50 Mpix (f/1.8) i ultraszerokokątny 8 Mpix (f/2.2) FOV: 112°, natomiast w Samsungu Galaxy Z Flip 4 – główny 12 Mpix (f/1.8) z OIS i ultraszerokokątny 12 Mpix (f/2.2) FOV: 123˚. Jakie zdjęcia pozwalają wykonywać oba modele?

Oppo Samsung Oppo Samsung Oppo Samsung Oppo Samsung Oppo, ultraszeroki kąt Samsung, ultraszeroki kąt Oppo Samsung Oppo, ultraszeroki kąt Samsung, ultraszeroki kąt Oppo Samsung Oppo Samsung Oppo, tryb nocny Samsung, tryb nocny Oppo, ultraszeroki kąt Samsung, ultraszeroki kąt Oppo, ultraszeroki kąt, tryb nocny Samsung, ultraszeroki kąt, tryb nocny Oppo Samsung Oppo, tryb nocny Samsung, tryb nocny Oppo, ultraszeroki kąt Samsung, ultraszeroki kąt Oppo, ultraszeroki kąt, tryb nocny Samsung, ultraszeroki kąt, tryb nocny Oppo Samsung Oppo, tryb nocny Samsung, tryb nocny Oppo Samsung Oppo, tryb nocny Samsung, tryb nocny Oppo Samsung Oppo, tryb nocny Samsung, tryb nocny

i trochę pionowych na dokładkę:

Oppo Samsung Oppo Samsung Oppo Samsung Oppo Samsung Oppo Samsung Oppo Samsung

Podsumowanie

Doszliśmy do momentu, w którym wypadałoby wyciągnąć wnioski z niniejszego porównania. Zestawiając oba telefony ze sobą, patrząc przez pryzmat tego, ile zalet względem drugiego telefonu ma ten pierwszy, niewątpliwie wygrałby Oppo Find N2 Flip – tu nie ma co czarować rzeczywistości, lista zalet jest długa, a przeważa w niej czas pracy.

Przy czym Samsung Galaxy Z Flip 4 ma jedną, ale znaczącą przewagę nad swoim rywalem – wodoszczelność IPX8 (i wsparcie dla ładowania indukcyjnego, co dla wielu osób też będzie sporym plusem). Zdjęcia z Samsunga też podobają mi się nieco bardziej, choć w różnych scenariuszach oba telefony radzą sobie jeden lepiej, drugi gorzej.

A zatem, stojąc przed wyborem pomiędzy Oppo Find N2 Flip a Samsungiem Galaxy Z Flip 4, gdyby ich cena była taka sama lub chociażby zbliżona… kierowałabym się aspektami, które indywidualnie uważamy za ważniejsze. Jeśli większe znaczenie ma dla nas większy (ale mniej funkcjonalny) wyświetlacz zewnętrzny, dłuższy czas pracy i szybsze ładowanie – wiadomo, Oppo wygrywa, zwłaszcza, że składa się na płasko i nie zbiera kurzu wewnątrz. Jeśli jednak to wodoszczelność i ładowanie bezprzewodowe odgrywa większą rolę – Samsung Galaxy Z Flip 4 będzie świetnym wyborem, choć musicie być gotowi na częste ładowanie go.

Ale ceny obu modeli zbliżone do siebie ani trochę nie są. Za Samsunga Galaxy Z Flip 4 w momencie publikacji niniejszego materiału zapłacimy w wersji 8/256 4099 złotych, natomiast za Oppo Find N2 Flip (też 8/256 – jedyna, jaka jest dostępna na polskim rynku) – 4999 złotych.

Patrząc przez pryzmat ceny optyka się zmienia, zwłaszcza mając świadomość, że propozycja Samsunga jest też dostępna w jeszcze tańszej opcji – za 3799 złotych – z 8 GB RAM, ale 128 GB pamięci wewnętrznej.

To co, który wybieracie?

Oppo Find N2 Flip czy Samsung Galaxy Z Flip 4?