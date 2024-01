Galaxy AI z Galaxy S24 trafi do starszych smartfonów Samsunga

To nie specyfikacja ma tym razem przekonać klientów do zakupu flagowców z serii Galaxy S, a funkcje nazwane przez Samsunga Galaxy AI. Okazuje się jednak, że Koreańczycy udostępnią je również posiadaczom starszych modeli Galaxy. Wiemy, które na pewno je dostaną.

Samsung Galaxy AI robi wrażenie

Co najważniejsze: funkcje wykorzystujące potencjał sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego są dostępne w Polsce i obsługują również język polski. To coś nieoczywistego, gdyż zwykle dla najnowszych zdobyczy techniki polski jest zbyt trudny i posługujący się nim ludzie zmuszeni są do korzystania z (najczęściej) angielskiego. A tu taka niespodzianka.

Funkcji Galaxy AI jest bardzo dużo – na mnie największe wrażenie zrobiła jednak możliwość tłumaczenia z dwóch różnych języków rozmowy głosowej w czasie rzeczywistym, podobnie jak rozmowy twarzą w twarz. Przydatny może okazać się też Asystent czatu, który pomoże napisać odpowiedź w oczekiwanym stylu (na przykład luźnym lub bardziej formalnym). Fajnie zapowiadają się również możliwości związane z edycją zdjęć – można wyciąć obiekt ze zdjęcia i zmienić jego pozycję oraz rozmiar, a tło automatycznie wypełni AI.

Na przygotowanym przez Kasię wideo możecie zobaczyć jeszcze więcej funkcji Galaxy AI:

@tabletowo.pl Czym jest GALAXY AI w serii Galaxy S24? Szybki przegląd funkcji AI withgalaxy samsung galaxys24 galaxyAI ♬ oryginalny dźwięk – Tabletowo – Tabletowo

Samsung udostępni funkcje Galaxy AI również starszym modelom Galaxy

Jeszcze przed premierą serii Galaxy S24 mówiło się, że nowe funkcje wykorzystujące sztuczną inteligencją zostaną udostępnione w formie aktualizacji właścicielom starszych smartfonów Samsunga i producent teraz oficjalnie to potwierdził. Nie ograniczył się jednak tylko do tego – zdradził, które modele mogą się tego spodziewać.

Na liście znajdują się:

Ww. smartfony i tablety otrzymają aktualizację z funkcjami Galaxy AI w pierwszej połowie 2024 roku. Producent nie sprecyzował jednak, które inteligentne rozwiązania planuje udostępnić tym modelom – użył jedynie określenia „wiele”. Nie powinno to być niespodzianką, wszakże prawdopodobnie do przetwarzania niektórych wymagana jest odpowiednia moc obliczeniowa, którą zapewniają wyłącznie Exynos 2400 i Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3.