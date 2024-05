Nie tylko smartfony – Google oficjalnie wprowadziło do Polski więcej produktów

Mieszkańcy Polski bardzo długo czekali, aż Google oficjalnie zacznie sprzedawać w Polsce swoje smartfony. Firma z Mountain View wprowadziła dziś do kraju nad Wisłą jednak nie tylko je – do sprzedaży trafiło więcej produktów przedsiębiorstwa.

Słuchawki Google Pixel Buds A oficjalnie dostępne w Polsce

Do sprzedaży w Polsce trafiły nie tylko smartfony Pixel 8a, Pixel 8 i Pixel 8 Pro, ale też słuchawki Pixel Buds A (producent używa w ich przypadku nazwy Pixel Buds A-Series). Zostały one wyposażone w 12-milimetrowe dynamiczne przetworniki, dzięki którym oferują bogate, znakomite brzmienie. Każda słuchawka ma 2 mikrofony i waży 5,06 grama oraz cechuje się odpornością na pot i wodę IPX4.

Za pomocą gestów można sterować odtwarzaczem muzyki, rozmowami i Asystentem Google, a do tego Pixel Buds A mają czujnik zbliżeniowy IR, który wykrywa włożenie i wyjęcie słuchawek z uszu (dzięki temu automatycznie – odpowiednio – rozpoczyna się i jest wstrzymywane odtwarzanie).

źródło: producent

Producent podaje, że na pojedynczym ładowaniu czas słuchania wynosi do 5 godzin, a czas rozmów do 2,5 godziny. W połączeniu z etui ładującym (ze złączem USB-C) można wydłużyć go do odpowiednio 24 i 12 godzin. Dzięki szybkiemu ładowaniu 15-minutowe ładowanie w etui zapewni zapas energii wystarczający na 3 godziny słuchania lub 1,5 godziny rozmów.

8.8 Ocena

Łączność w słuchawkach zapewnia technologia Bluetooth 5.0. Pixel Buds A są dostępne w polskim Google Store w tylko jednym kolorze – antracytowym – za 499 złotych. Wysyłka jest darmowa. W zestawie producent dodaje nakładki w trzech rozmiarach (małe, średnie i duże) oraz kabel zakończony z jednej strony złączem USB-C, a z drugiej USB-A.

Jakie jeszcze produkty są dostępne w polskim sklepie Google Store?

Oprócz słuchawek Pixel Buds A-Series (i oczywiście smartfonów), w ofercie oficjalnego sklepu amerykańskiego giganta znajdują się również:

etui na Pixel 8a (w 5 kolorach) za 169 złotych,

etui na Pixel 8 (w 5 kolorach) za 199 złotych,

etui na Pixel 8 Pro (w 5 kolorach) za 199 złotych,

supercienkie etui magnetyczne Mous do Pixel 8a (w 2 kolorach) za 172,99 złotych,

przezroczyste etui Signature firmy Case-Mate do Pixela 8a za 120,70 złotych,

szklana osłona ekranu Ultra Glass Screen Protector firmy Case-Mate do Pixel 8a za 100,55 złotych,

skórzane Etui Bellroy na Pixela 8a (w 2 kolorach) za 239 złotych,

ładowarka USB-C 30 W za 129 złotych,

kabel USB-C na USB-C za 119 złotych.