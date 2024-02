Wiemy, które funkcje Galaxy AI trafią do starszych Samsungów

Wprowadzając funkcje Galaxy AI do smartfonów z serii Galaxy S24, Samsung z pewnością wiedział, że właściciele jego innych flagowych urządzeń również będą chcieli korzystać z nowych rozwiązań, najlepiej jak najszybciej. Wiemy już, które narzędzia zostaną im udostępnione w pierwszej kolejności.

Przyszłość to AI

Choć wiele rozwiązań z nowych Samsungów z serii Galaxy S24 jest wartych uwagi, to właśnie narzędzia wykorzystujące sztuczną inteligencję zyskały największy rozgłos. Koreańczycy udowodnili, że cegiełka, którą nosimy na co dzień w kieszeni, może w 2024 roku z łatwością tłumaczyć treści na żywo, pomagać przy transkrypcji czy generować dla nas unikalne tapety na ekran.

Wiadomo było, że właściciele flagowych urządzeń sprzed roku będą patrzeć z zazdrością na nowe narzędzia i zasypią Samsunga e-mailami, aby ten wprowadził je również w starszych modelach. Na szczęście tak się jednak nie stało, gdyż firma zawczasu zapowiedziała wprowadzenie funkcji Galaxy AI do zeszłorocznych flagowych smartfonów i tabletów.

Samsung i cztery przystawki

Użytkownik Reddita, posługujący się pseudonimem FragmentedChicken, na brytyjskiej stronie Samsunga znalazł cztery funkcje, które powinny trafić do starszych urządzeń firmy jako pierwsze.

Listę otwiera Circle to search, które umożliwia zaznaczenie elementu na ekranie i wysłanie zapytania na jego temat do wyszukiwarki. Następnie mamy Live Translate, pozwalające tłumaczyć rozmowy telefoniczne w czasie rzeczywistym. Kolejnym narzędziem jest Note Assist, które wykorzystuje SI do podsumowywania tekstów i oferuje automatyczne formatowanie. Ostatnie, Photo Assist, wprowadza zaawansowane funkcje edycji zdjęć z aplikacji „Galeria”.

W ramach przypomnienia – lista urządzeń Samsunga, które otrzymają narzędzia Galaxy AI, wygląda następująco:

źródło: Mishaal Rahman

Funkcje powinny pojawić się wraz z aktualizacją nakładki systemowej One UI do wersji 6.1. Póki co nie wiadomo, czy inne narzędzia (m.in. Generative Wallpapers, Interpreter, Chat Assist, Transcript Assist) pojawią się w późniejszych aktualizacjach, ani czy w ogóle trafią na starsze Samsungi.