Kiedy Twój Samsung dostanie One UI 7? Producent potwierdził termin

W przypadku One UI 7 Samsung ma ogromny problem, żeby „dowieźć” najnowszą wersję oprogramowania na swoje smartfony i tablety. W końcu jednak producent poinformował, kiedy rozpocznie się proces aktualizacji. Zła wiadomość jest taka, że właściciele Galaxy muszą jeszcze trochę (nie)cierpliwie poczekać.

Beta One UI 7 dla kolejnych smartfonów oraz – w końcu – tabletów

Historia najnowszej wersji One UI jest długa i pełna zwrotów akcji. 3 października 2024 roku Samsung po raz pierwszy oficjalnie zapowiedział One UI 7. Prawie dwa miesiące później, pod koniec listopada 2024 roku, dowiedzieliśmy się, co nowego w One UI 7. Następnie, dwa miesiące po publicznej zapowiedzi, rozpoczęły się beta testy One UI 7, dostępne wyłącznie dla właścicieli smartfonów z serii Galaxy S24.

Dziś producent z Korei Południowej oficjalnie poinformował, że rozszerza program beta testów. Od 6 marca 2025 roku One UI 7 będą mogli testować również właściciele modeli Galaxy Z Fold 6 i Galaxy Z Flip 6 w Indiach, Korei Południowej, Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych. Niestety, na liście nie ma Polski.

Jeszcze w marcu 2025 roku planowane jest rozszerzenie beta testów One UI 7 na kolejne urządzenia, w tym z serii Galaxy S23 i linii Galaxy Tab S10 oraz model Galaxy A55 5G. W tym przypadku również nie ma mowy o Polsce, przynajmniej na tę chwilę.

Kiedy ruszy aktualizacja do One UI 7? Samsung podał termin rozpoczęcia udostępniania Androida 15

Ogłoszenie rozszerzenia beta testów najnowszego One UI zawiera jeszcze jedną, istotną informację. Otóż Samsung oficjalnie potwierdził, że proces udostępniania stabilnej wersji One UI 7 rozpocznie się w kwietniu 2025 roku. Według informacji z prezentacji dla pracowników, które wyciekły do sieci, harmonogram ma wyglądać następująco:

Przy okazji warto wspomnieć, że One UI 7 będzie jedyną wersją tej generacji One UI, ponieważ Samsung przejdzie od razu do One UI 8 – Koreańczycy nie udostępnią w międzyczasie ani One UI 7.1, ani One UI 7.1.1.