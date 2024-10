Samsung zapowiedział One UI 7… i rozczarował. Kiedy aktualizacja?

Począwszy od 2018 roku producent z Korei Południowej co roku prezentował podczas Samsung Developer Conference (SDC) kolejne wersje One UI. W tym roku Koreańczycy zrobili nam jednak nie lada niespodziankę. Niestety nie było to pozytywne zaskoczenie.

Samsung zapowiedział One UI 7. Co nowego?

Temat One UI, jak zawsze, omówiła Sally Hyesoon Jeong, która pełni rolę Executive Vice President oraz Head of Framework Research and Development w dziale Mobile Experience Division. Ku naszemu zaskoczeniu, poświęciła ona One UI 7 zaledwie… 3 minuty, co – jak możecie się domyślać – oznacza, że przekazała szczątkowe informacje na temat najnowszej wersji oprogramowania.

W One UI 7 zdecydowano się zastosować „całkowicie nowy interfejs użytkownika”, dzięki czemu nowa wersja interfejsu przyniesie „nowy wygląd w całym interfejsie”. Podczas projektowania Koreańczycy chcieli osiągnąć trzy cele.

Pierwszym była „celowa prostota” – One UI 7 jest „inteligentne”, ponieważ rozumie, co użytkownik próbuje zrobić i „minimalizuje złożoność”. Koreańczycy dopracowali design interfejsu, dzięki czemu jest on prostszy i bardziej logiczny.

Drugi cel to sprawienie, by design interfejsu był unikalny. Trzeci to zaś zapewnienie komfortu użytkownikom poprzez m.in. poprawienie ruchu oraz zaprojektowanie mechanizmów, które usuwają rozmazania.

screen: Grzegorz Dąbek | Tabletowo.pl

Jako przykład Sally Hyesoon Jeong pokazała nową siatkę ekranu głównego, która w One UI 7 ma być „gładsza” i łatwiejsza w użyciu, dzięki czemu użytkownicy będą mogli cieszyć się „schludnym” ekranem głównym bez względu na to, z jakiego urządzenia Galaxy korzystają.

screen: Grzegorz Dąbek | Tabletowo.pl

I to wszystko, co Sally Hyesoon Jeong powiedziała na temat najnowszej wersji One UI 7.

One UI 7 – kiedy aktualizacja?

Sally Hyesoon Jeong poinformowała, że wersja beta będzie dostępna „jeszcze w tym roku”, jednak nie doprecyzowała, kiedy dokładnie, ani na jakich urządzeniach. Stabilna wersja najnowszej wersji One UI zostanie natomiast udostępniona dopiero w 2025 roku i jako pierwsze otrzymają ją… smartfony z serii Galaxy S25.

To bezprecedensowa sytuacja w historii One UI. Do tej pory najnowsza wersja interfejsu trafiała do użytkowników w ciągu kilku tygodni od oficjalnej prezentacji nowej wersji, a flagowce z serii Galaxy S debiutowały z już zaktualizowanym wydaniem (na przykład One UI 6.1 w Galaxy S24).

W przypadku One UI 7 aktualizacja trafi do posiadaczy starszych modeli dopiero w 2025 roku po premierze serii Galaxy S25. Ich właściciele muszą zatem uzbroić się w dużo cierpliwości.